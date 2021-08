Onde assistir ao vivo a Cuiabá x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Bahia DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Leonardo Willers (MT)

VAR: Braulio da Silva (SC)

Assistente VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca voltar a vencer no Brasileiro / Foto: Felipe Oliveira - Divulgação Bahia

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Pantanal. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado por um resultado positivo, após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, e a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG, o Bahia, com a segunda pior defesa da Série A, com 23 gols sofridos, busca apenas a vitória na Arena Pantanal.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti ainda não sabe se poderá contar com Patrick de Lucca e Thonny Anderson, machucados.

Do outro lado, o Cuiabá, com apenas 13 pontos, e vindo de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, não terá Clayson, por questões contratuais. Felipe Marques é o provável substituto.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia (Yuri Lima), Camilo, Pepê, Clayson e Rafael Gava; Jenison.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Edson, Lucas Araújo e Lucas Mugn; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 2 Corinthians Brasileirão 27 de julho de 2021 Internacional 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Athletico-PR Brasileirão 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Palmeiras x Cuiabá Brasileirão 22 de agosto de 2021 11h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Sport Brasileirão 1 de agosto de 2021 Bahia 2 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas