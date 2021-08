Onde assistir ao vivo a CRB x Cruzeiro, pela Série B?

Times entram em campo neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e CRB se enfrentam na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo na TV Gazeta (para AL), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Cruzeiro DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Daniel de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro (AL)

ONDE VAI PASSAR?

O Cruzeiro busca a terceira vitória na Série B 2021 /Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A TV Gazeta (para AL), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, no Rei Pelé. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto há nove jogos (cinco vitórias e quatro empates), o CRB, com 36 pontos, busca emplacar mais um triunfo sobre o Cruzeiro, após ter vencido por 4 a 3 no Campeonato Mineiro.

Para o confronto em casa, o técnico Alan Aal terá o retorno de Marthã, Diego Torres, recuperados de lesão, e Pablo Dyego, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Remo na última rodada.

Do outro lado, o Cruzeiro, também entra em campo defendendo a invencibilidade de sete jogos sem perder (três vitórias e quatro empates).

Marcinho, recuperado da COVID-19, retorna, enquanto Rafael Sobis e Thiago brigam pela vaga de Marcelo Moreno, que se apresentou à Seleção Boliviana.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Adriano e Giovanni; Bruno José, Dudu (Wellington Nem) e Thiago (Rafael Sobis).

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Júnior Brandão e Pablo Dyego.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 1 Cruzeiro Série B 17 de agosto de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Confiança Série B 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Cruzeiro Série B 4 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Cruzeiro x Ponte Preta Série B 7 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Operário Série B 19 de agosto de 2021 Remo 1 x 2 CRB Série B 22 de agosto de 2021

Próximas partidas