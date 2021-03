Onde assistir ao vivo a Bangu x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste sábado (13), às 21h05 (de Brasília), estádio Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bangu e Botafogo se enfrentam neste sábado (13), às 21h05 (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na TV Record, na TV aberta, e no Botafogo TV, na plataforma de pay-per-view do clube. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bangu x Botafogo DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h05 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Ennio Sobral

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Thiago Rosa de Oliveira

Quarto árbitro: Daniel Wilson Barbosa

ONDE VAI PASSAR?



Bota busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Getty Images

A Record, na TV aberta, e o Botafogo TV, na plataforma de pay-per-view do clube, vão transmitir o jogo deste sábado, às 21h05 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após golear o Moto Club por 5 a 0 e avançar na Copa do Brasil, o Botafogo volta suas atenções para a Taça Guanabara, buscando se manter invicto na competição. Até o momento, vem de um empate e uma vitória.

Para o confronto, o técnico Marcelo Chamusca deve manter a escalação inicial das últimas partidas, mas com algumas mudanças.

Do outro lado, o Bangu vem de uma vitória e uma derrota, e registra apenas três pontos.

Gabriel Cividini, com Covid-19, está fora, assim como o meia Vinicius Miller, que se machucou na estreia contra o Macaé.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus Babi.

Provável escalação do Bangu: Paulo Henrique; Digão, Israel (Leo Griggio), Bruno Fandinho, Dionathan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Edmundo, Geovani, Alessandro Scheppa; Jean Carlos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Resende Carioca 7 de março de 2021 Moto Club 0 x 5 Botafogo Copa do Brasil 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Carioca 20 de março de 2021 18h (de Brasília) Botafogo x Flamengo Carioca 23 de março de 2021 21h35 (de Brasília)

BANGU

JOGOS CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 1 Bangu Carioca 3 de março de 2021 Boavista 2 x 0 Bangu Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas