Botafogo avança na Copa do Brasil igualando sua maior goleada na história do torneio

A equipe agora treinada por Marcelo Chamusca não tomou conhecimento do Moto Club e avança para a segunda fase do torneio

Pouco a pouco o Botafogo começa a virar a página do seu trágico 2020. Nesta quarta-feira (10), a equipe agora treinada por Marcelo Chamusca estreou na Copa do Brasil e entregou uma exibição que não era vista há muito tempo por seus torcedores: o Alvinegro venceu, venceu tranquilo, jogando bem... e goleou.

Jogando no Maranhão contra o Moto Club, os botafoguenses aplicaram goleada por 5 a 0. Pedro Castro, em bela cobrança de falta, abriu a contagem no início do primeiro tempo e Matheus Babi, de pênalti, ampliou ainda na etapa inicial.

Ênio, jovem das categorias de base que entrou no lugar de Ronald, marcou o terceiro tento botafoguense – o seu primeiro pelo time principal do Alvinegro. A tarefa, que já estava tranquila, ficou ainda mais após a expulsão de Gleydisson, após carrinho violento sobre o zagueiro Marcelo Benevenuto.

Com um a mais em campo, o time treinado por Chamusca voltou a ir às redes: Ênio deu passe para Warley transformar a vitória em goleada e o estreante Matheus Frizzo fez o quinto.

CLASSIFICADO! ☑️



Meu Fogão jogou muito, goleou o Moto Club por 5 a 0 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil!



VAAAAMOS, GLORIOSO! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/nLRaLf6vEG — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 11, 2021

Quais são as maiores goleadas do Botafogo na Copa do Brasil?

O placar elástico construído contra o Moto Club igualou as maiores goleadas já aplicadas pelo clube da Estrela Solitária na Copa do Brasil. Em 2000 o Botafogo fez 5 a 0 sobre o Rio Branco-ES e quatro anos depois repetiu o placar sobre o Maranhão.