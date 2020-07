Onde assistir ao vivo ao Fla-Flu da final do Carioca 2020 nesta quarta-feira?

Após a vitória rubro-negra no primeiro jogo por 2 a 1, equipes decidem o título nesta quarta (15); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após muitas polêmicas, e decidem o 2020 na noite desta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã. As equipes fazem o segundo jogo após a vitória rubro-negra por 2 a 1 no primeiro duelo, no último domingo. Assim, a equipe de Jorge Jesus joga por um empate para levantar o troféu estadual. A partida terá transmissão no SBT, na TV aberta, e pelos canais oficiais do . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quarta-feira, 15 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Mandante do segundo jogo, o Flamengo negociou a transmissão da final com o canal SBT, na TV aberta, enquanto o Fluminense transmitiu o duelo de ida na FluTV, no Youtube. Para o duelo do dia 15, a narração ficará por conta de Téo José, cedido pela Fox Sports especialmente para esse duelo no SBT. A FlaTV também fará uma transmissão nesta quarta-feira em seus canais oficiais, como já aconteceu em seus últimos jogos como mandante no Estadual.

Canal do Fluminense no Youtube supera recorde do Flamengo

Egídio cruza e o garoto Evanílson deixa tudo igual: Fluminense 1x1 Flamengo pic.twitter.com/u6o7aHiywE — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) July 12, 2020

Marcada por muita polêmica, a transmissão da final da , o segundo turno do Carioca, aconteceu de forma exclusiva no canal oficial do Fluminense no Youtube, uma vez que o Tricolor era o mandante do duelo.

Além da vitória dentro de campo, ao bater o Rubro-Negro nos pênaltis por 3 a 2 após empatar por 1 a 1 no tempo normal, o clube tricolor ainda bateu o recorde de audiência da semifinal entre Flamengo e Boavista, quando 2.2 milhões de pessoas assistiram ao duelo.

Na quarta-feira (8), durante a disputa de pênaltis, a transmissão estava sendo assistida por 3.5 milhões de pessoas. Ultrapassou, assim, as marcas que o Flamengo tinha imposto como maior transmissão esportiva no , além de ter batido o recorde das lives mais vistas no YouTube, que pertenciam a dois grupos musicais brasileiros: Marília Mendonça (3,31 milhões) e Jorge & Mateus (3,24 milhões).

Como foi a audiência no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca?

Contando com uma estrutura melhor, o canal oficial do Fluminense atingiu um pico de 3,2 milhões de espectadores durante a transmissão, cerca de 400 mil a menos dos números registrados durante a final da Taça Rio.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em semana de decisão dentro de campo, a torcida do Flamengo está apreensiva com a permanência ou não de Jorge Jesus no clube. Cotado novamente para assumir o Benfica, o técnico adotou o silêncio e o mistério em torno do assunto.

Em relação a preparação da equipe para a final, o português não terá a presença de Gabigol, expulso ao final da partida de ida após levar o segundo cartão amarelo. Sem poder entrar com recurso, Gabigol está fora, enquanto Pedro, autor do primeiro gol da vitória, deve ficar com a vaga no ataque ao lado de Bruno Henrique, que ficou fora do primeiro jogo com dores na panturrilha e pode reforçar o time para a decisão.

Enquanto isso, o Fluminense chega para o duelo confiante apesar da derrota. Evanilson, autor do gol da equipe, destacou que a equipe vai para cima nesta quarta-feira.

"A gente fez um jogo maravilhoso, onde fiz o gol. No segundo tempo a gente mandou no jogo, nós fomos para dentro dos caras, e em um contra-ataque bobo eles conseguiram fazer o gol. Mas quem assistiu ao jogo deu para ver que demos a vida, amassamos os caras no segundo tempo. Quero dizer que quarta-feira tem outro jogo e vamos para cima em busca da vitória", disse.

O atacante Fred segue como desfalque certo para o jogo de volta. O veterano realizou uma cirurgia oftalmológica e a expectativa é que ele volte a ficar à disposição de Odair Hellmann apenas para a estreia do no Campeonato Brasileiro, em agosto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Arão, Diego (Gerson), Ribeiro (Vitinho), Arrascaeta, Michael (Bruno Henrique); Pedro.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão, Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe, Nenê, Evanílson; Marcos Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 (3) x (2) 1 Flamengo Campeonato Carioca 8 de julho de 2020 Fluminense 1 x 2 Flamengo Campeonato Carioca 12 de julho de 2020

FLUMINENSE