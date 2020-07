Fla-Flu: Gabigol, Fred e os desfalques para a final do Carioca

Pelo Flamengo, Gabigol é ausência certa e Bruno Henrique segue como dúvida; pelo Fluminense, Fred, Nino e Ganso seguem no departamento médico

A grande decisão do Campeonato Carioca acontece nesta quarta-feira, 15 de julho, às 21h30 (de Brasília). Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o leva a vantagem para a finalíssima. Porém, após dar trabalho nos dois últimos jogos, o tem totais condições de reverter o resultado e levar o título estadual para as Laranjeiras.

Mas para isso, o Tricolor precisa vencer a partida por dois gols de diferença. O , por outro lado, joga apenas por um empate para sair de campo campeão.

Mas o que pode começar a decidir a decisão antes mesmo de a partida começar são os desfalques. Os dois clubes terão ausências importantes para a segunda final e os elencos serão ainda mais importantes para os treinadores escalarem as equipes.

Confira quem está de fora da finalíssima do Carioca 2020 e quem ainda é dúvida para o duelo.

Flamengo

O primeiro jogo da final não foi fácil, mas o Flamengo conseguiu garantir a vitória no final do segundo tempo com o gol de Michael. E quando tudo parecia caminhar para um final tranquilo, Gabigol foi expulso, levando o segundo amarelo por demorar para sair de campo ao ser substituído.

A ausência certamente será muito sentida pela equipe. Além dos gols, o atacante vem sendo o principal garçom do time desde o retorno do futebol no Rio de Janeiro. Sem o camisa 9, Pedro deve ganhar a vaga de titular mais uma vez e pode marcar gol em sua ex-equipe pela terceira vez consecutiva.

O grande parceiro de Gabigol no ataque, Bruno Henrique, não jogou a primeira final, poupado por dores na panturrilha. Porém, com o desfalque do artilheiro, a tendência é que o camisa 27 acelere sua recuperação para estar em campo, mas seu retorno ainda é incerto.

Fluminense

O grande reforço do Tricolor para a temporada, Fred também será desfalque para a finalíssima do Carioca. O atacante passou por cirurgia para para corrigir uma diplopia - visão dupla. O procedimento foi bem sucedido e o camisa 9 deverá estar liberado para atuar em 20 dias. Até lá, não pode cabecear ou fazer movimentos bruscos com a cabeça.

Além de Fred, Wellington Silva é mais uma ausência no ataque do Fluminense. O jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus no último final de semana e também ficou de fora da primeira final. O atleta segue em isolamento e em observação pelo Departamento Médico.

Mas não é só no ataque que Odair Hellmann terá problemas. O treinador também não pôde contar com Nino no jogo de ida, um dos principais jogadores do na temporada. O zagueiro sentiu uma entorse no joelho esquerdo na última sexta-feira e tem chances de ser mais uma ausência para quarta-feira (15).

Além deles, Igor Julião, com lesão no músculo adutor da coxa direita, Ganso, com quadro de lombalgia, e Frazan, que passou por cirurgia no joelho direito, são os outros nomes que devem seguir de fora da equipe.