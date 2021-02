Onde assistir ao vivo a Tottenham x Wolfsberger, pelas oitavas de final da Liga Europa?

O Tottenham enfrenta o Wolfsberger na tarde desta quarta-feira (24), às 14h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em duelo de volta da segunda fase da Europa League, após ter vencido o primeiro jogo por 4 a 1. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (24). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Com seis derrotas e apenas duas vitórias nas últimas oito partidas na temporada, o Tottenham entra em campo pressionado apesar da boa vantagem construída no primeiro jogo, quando venceu por 4 a 1 o Wolfersberger.

Desta forma, além da vantagem do empate, os Spurs podem perder por dois gols de diferença ou por 3 a 0 que mesmo assim se classificam.

Para o confronto, o técnico Mourinho, que já defendeu o seu estilo de jogo e foi defendido por Son, não terá Giovani Lo Celso e Serge Aurier, lesionados. Son, poupado, também está fora.

