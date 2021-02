Mourinho perdeu o vestiário? Son descarta climão no Tottenham após cinco derrotas em seis jogos

Treinador português começa a ser pressionado após sequência de maus resultados e tenta se reerguer na Liga Europa

Já são cinco derrotas nos últimos seis jogos e a pressão e questionamentos sob José Mourinho começam a crescer no Tottenham. O discurso dos jogadores, pelo menos para a imprensa, é que não há atrito entre atletas e comissão técnica, como garantiu Heung-min Son.

O sul-coreano refutou os rumores de que Mourinho perdeu o controle do vestiário do Spurs, com sua autoridade sendo minada enquanto tenta recolocar o time no caminho das vitórias.

"Rumores são só rumores. Nosso vestiário é fantástico", disse Son em entrevista coletiva antes do jogo desta quinta-feira (18) contra o Wolfsberger, válido pela segunda fase da Liga Europa.

"Obviamente, depende dos resultados. Fico muito triste se perdermos e feliz quando vencemos. É como todo mundo. O clima caiu quando tivemos alguns resultados ruins, mas o vestiário não mudou. Todos estão felizes, rindo e focados em cada jogo. É um boato ruim".

A atual sequência ruim começou em uma derrota por 3 a 1 em casa para o Liverpool, seguida por resultados adversos contra Brighton e Chelsea. O Spurs até esboçou uma reação ao vencer o West Bromwich, mas logo voltou a perder, desta vez para o Everton (na Copa da Inglaterra) e na goleada do Manchester City por 3 a 0.

Son também foi perguntado sobre o futuro. Aos 28 anos, o sul-coreano tem contrato com o time do norte de Londres até 2023 e ainda não há negociações de renovação.

"É um pouco injusto falar de um novo contrato neste momento, estou focado nos jogos e na minha equipe e isso é o mais importante neste momento. Estou feliz por estar aqui e estou trabalhando muito como jogador e como equipe. É um pouco injusto falar sobre um novo contrato".