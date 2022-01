Onde assistir ao vivo a Santos x América-MG, pela semifinal da Copinha 2022?

Santos e América-MG entram em campo nesta sexta-feira (21) no estádio Anacleto Campanella, a partir das 20h (de Brasília), em jogaço válido pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x América-MG DATA Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 LOCAL Anacleto Campanella, São Caetano do Sul - SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta sexta-feira, em São Caetano do Sul.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos chega à semifinal da Copinha após cinco vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e quatro sofridos. O Peixe faz a sua melhor campanha desde 2014, quando acabou se consagrando campeão daquele ano.

Nas quartas de final, o Alvinegro eliminou o Mirassol nos pênaltis: 3 a 1, após as equipes empatarem por 2 a 2 no tempo normal, no qual os santistas sofreram um apagão na reta final e sofreram dois gols em 15 minutos.

Já o América-MG tem campanha diferente: três vitórias e quatro empates, com dez gols marcados e cinco sofridos.

O Coelho passou pelo Botafogo nas quartas, com triunfo por 1 a 0.

Vale lembrar que haverá árbitro de vídeo na semifinal da Copinha.

Provável escalação do Santos: Diógenes, Sandro, Derick, Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos, Weslley Patati, Lucas Barbosa e Rwan Seco. Técnico: Elder Campos.

Provável escalação do América-MG: Cássio, Júlio, Rodolfo, Kevyn, Theo, Diogo, Renato Marques, Mateus Henrique, Adyson, Vinicius e Jurandir. Técnico: William Batista.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o América-MG nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,72 no triunfo do Peixe, $ 3,40 no empate e $ 4,33 caso o Coelho vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,90 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Além disso, vale destacar também a dica sobre quem vai se classificar. Neste caso, paga-s2 $ 1,40 para quem apostar no Santos, e $ 2,75 para quem acredita no América-MG.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Botafogo Copa São Paulo de Futebol Júnior 18 de janeiro de 2022 Novorizontino 2 x 5 América-MG Copa São Paulo de Futebol Júnior 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 2 (1) x (3) 2 Santos Copa São Paulo de Futebol Júnior 18 de janeiro de 2022 Fluminense 1 x 2 Santos Copa São Paulo de Futebol Júnior 16 janeiro de 2022

