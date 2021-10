Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Vasco, pela Série B?

Equipes se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite deste sábado (9), no Castelão, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Vasco DATA Sábado, 8 de outubro de 2021 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: José Henrique de Azevedo (MA)

VAR: Hebero Roberto Lopes (SC)

Auxiliar VAR: Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco chega embalado em busca de mais uma vitória na Série B / Foto: Rafael Ribeiro - Divulgação Vasco

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, em São Luis. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas na Série B, o Vasco, com 43 pontos, e a cinco do Goiás, quarto colocado, entra em campo pensando em apenas mais um triunfo.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, busca não só reencontrar o caminho da vitória como também romper o jejum contra o Vasco.

Em Campeonatos Brasileiros, são três empates e dois empates contra o adversário.

Recuperado de uma entorse no joelho, o atacante Pimentinha, volta a ficar à disposição.

"A gente quer sair dessa situação. Todo mundo está incomodado. A gente sabe que é uma má fase e isso acontece no futebol. Sabemos também o que é a dificuldade nesta Série B, mas pretendemos o mais rápido possível voltar a vencer", disse o jogador.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luís Daniel; Luís Gustavo, Alan Godói, Paulo Sérgio (Kanu) e Alyson; Betinho, Ferreira, Eloir e Léo Artur; Pimentinha e Ciel.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei, Riquelme, Leandro Castan, Ricardo Graça e Léo Matos; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Zeca e Nenê; Morato e German Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Remo Série B 1 de outubro de 2021 Londrina 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 4 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Vitória Série B 12 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Coritiba x Sampaio Corrêa Série B 19 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Goiás Série B 27 de setembro de 2021 Confiança 1 x 2 Vasco Série B 3 de outubro de 2021

Próximas partidas