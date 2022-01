Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Valencia, pelo Campeonato Espanhol?

O Real Madrid enfrenta o Valencia na tarde deste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 20ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Valencia DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Santiago Bernabéu. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Espanhol com 46 pontos, o Real Madrid terá pela frente o Valencia, que também garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Rei.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti pode ficar novamente sem Dani Carvajal, com problema na panturrilha, enquanto Luka Jovic é tratado como dúvida após testar positivo para a Covid-19.

Já o Valencia, com 28 pontos, não terá Hugo Duro, suspenso, assim como Gabriel Paulista, Dimitri Foulquier e Toni Lato, lesionados.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação do Valencia: Cillessen; Correia, Diakhaby, Alderete, Gaya; Soler, Guillamon, Wass, Cheryshev; Guedes, Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 1 x 0 Real Madrid La Liga 2 de janeiro de 2022 Alcoyano 1 x 3 Real Madrid Copa do Rei 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Madrid Supercopa da Espanha 12 de janeiro de 2022 16h (de Brasília) Real Madrid x Elche La Liga 23 de janeiro de 2022 12h15 (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 2 Espanyol La Liga 31 de dezembro de 2021 Cartagena 1 x 2 Valencia Copa do Rei 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas