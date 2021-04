Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Tolima, pela Copa Sul-Americana?

Massa Bruta estreia nesta quinta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), em Bragança Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O RB Bragantino enfrenta o Tolima na noite desta quinta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Tolima DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Time colombiano será o adversário do Massa Bruta / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (22), às 19h15. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após 25 anos, Red Bull Bragantino volta a disputar uma competição internacional. A partia é vália pela primeira rodada do Grupo G, que ainda conta com Emelec, do Equador, e Talleres, da Argentina.

A última vez que a equipe participou de um torneio assim foi em 1996, na extinta Copa Conmebol. O técnico Maurício Barbieri projetou o duelo: "O grupo já atingiu um bom grau de maturidade e tem mostrado uma evolução constante. Temos uma equipe bastante madura, que talvez não tenha tanta rodagem em jogos internacionais, mas vem enfrentando as melhores equipes do Brasil, sempre de igual pra igual e com bom rendimento".

O Tolima, se classificou na primeira fase da Sul-Americana, onde eliminou o Deportivo Cali. O clube também está classificado para as quartas de final do Abertura, primeira etapa do Campeonato Colombiano.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur e Ytalo.

Provável escalação do Tolima: Montero; Castrillón, Narváez, Quiñones, Mosquera e Angulo; Ríos, Trujillo e Albornoz; Campaz e Ortíz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 1 Mirassol Paulista 10 de abril de 2021 RB Bragantino 2 x 0 Ponte Preta Paulista 12 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Ferroviária Paulista 25 de abril de 2021 A definir Emelec x RB Bragantino Copa Sul-Americana 28 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 0 x 0 Bucaramanga Campeonato Colombiano 12 de abril de 2021 América de Cali 2 x 0 Tolima Campeonato Colombiano 18 de abril de 2021

Próximas partidas