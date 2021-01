Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança, o entra em campo contra o RB na noite desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x São Paulo DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistentes VAR: Thiago Luis Scarascati (SP) e Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer seguir no embalo no Brasileirão / Foto: Divulgação São Paulo

A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo contra o RB Bragantino de olho em ampliar ainda mais a vantagem no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não terá Luciano, com uma inflamação na perna esquerda, além de Pablo, com uma contratura na coxa esquerda, Toró, com Covid-19, e Luan, suspenso.

Já o RB Bragantino, vindo de duas derrotas consecutivas, pensa apenas em reencontrar o caminho da vitória e se afastar da zona de rebaixamento.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Morumbi e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Provável escalação do RB Bragantino: a atualizar.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 1 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Campeonato Brasileiro 11 de janeiro de 2021 20h (de Brasília) Ceará x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 São Paulo 0 x 0 Copa do 31 de dezembro de 2020

Próximas partidas