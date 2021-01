Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), em Bragança Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

RB e entram em campo na noite desta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV (exceto SP) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Atlético-MG DATA Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto - (RN)

Assistentes árbitro: Alessandro Álvaro (BA) e Jean Marcio (RN)

Quarto árbitro: Jean Marcio dos (RN)

VAR: Pablo Ramon (RN)

Assistentes VAR: Adriano Barros (CE) e Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?



quer se aproximar do líder no Brasileirão / Foto: Pedrou Souza /Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no título do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo com Allan, que cumpriu suspensão na vitória sobre o na última rodada, enquanto Jair pode ser opção para o técnico Jorge Sampaoli.

Já o RB Bragantino, com 34 pontos, busca a segunda vitória consecutiva, mas terá três desfalques já confirmados para o duelo contra o Galo: Aderlan e Artur, suspensos, além de Lucas Evangelista, com edema muscular na coxa esquerda.

"Esta será mais uma partida difícil. O Atlético é um time muito intenso e competitivo, a exemplo do , e jogando em casa. Não podemos facilitar. Fizemos um grande jogo na rodada passada, mas agora é outro capítulo. Precisamos dos três pontos e sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos preparados e confiantes num resultado positivo", disse Edimar.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Ligger (Léo Ortiz), Fabrício Bruno, Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Helinho (Morato), Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020 Atlético-MG 2 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2020 18h15 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 RB Bragantino 4 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021

Próximas partidas