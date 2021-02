Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto SP) e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: José Mendonça (PR) e Jefferson Cleiton (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-GO

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto SP) e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Separados por apenas um ponto na tabela, RB Bragantino e Atlético-GO entram em campo de oho na vaga na Copa Sul-Americana 2021.

Para o duelo, o RB Bragantino possui apenas uma dúvida: o lateral Aderlan, com desconforto muscular na coxa.

De volta ao trabalho e foco total no jogo de quarta-feira! 💪🏽⚽ Quem atuou por menos de 45 minutos em Porto Alegre já foi pro campo hoje, aqui em Bragança.#MassaBruta #RedBullBragantino pic.twitter.com/yQQmgodZsw — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 1, 2021

Já o Atlético-GO terá o importante desfalque do centroavante Zé Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do RB Bragantino: Claiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller, Arthur, Claudinho e Helinho; Ytalo.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Marlon Freitas, William Maranhão, Wellington Rato, Matheus Vargas e Janderson; Vitor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 25 de janeiro de 2021 Internacional 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília) Sport x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA CRAC 5 x 3 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 28 de janeiro de 2021 Atlético-GO 2 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas