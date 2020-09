Onde assistir ao vivo a Leicester x Arsenal, pela Copa da Liga Inglesa?

O Leicester recebe os Gunners, na quarta-feira (23) pela Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h45 (de Brasília) pela Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester x Arsenal DATA Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Arsenal visita o Leicetser pela Copa da Liga Inglesa / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEICESTER

Líder da Prmeier League, com duas vitórias em dois jogos, o Leicester estreia na Copa da Liga Inglesa querendo manter a boa fase dentro de campo, dinate de um adversário com um aproveitamento tão bom quanto no Campeonato Inglês.

Provável escalação do Leicester: Ward; Justin, Morgan, Soyuncu, Thomas; Choudhury, Mendy; Gray, Maddison, Albrighton; Iheanacho

ARSENAL

Em busca de fazer uma temporada memorável, o Arsenal vem monatndo sua equipe para boas disputas, embalado pelo título da na última temporada. Assim como Leicester, o Gunner está 100% na Premier League, ocupando a terceira colocação nos critérios de desempate.

Provável escalação do Arsenal: Macey; Cedric, Saliba, Luiz, Holding, Kolasinac; Elneny, Guendouzi; Pepe, Nketiah, Saka

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 4 x 2 Premier League 20 de setembro de 2020 West Bromwich 0 x 3 Leicester Premier League 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Leicester Premier League 27 de setembro de 2020 12h30 (de Brasília) Leicester x Premier League 3 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 West Ham Premier League 19 de setembro de 2020 0 x 3 Arsenal Premier League 12 de setembro de 2020

Próximas partidas