Onde assistir ao vivo a Goiás x Vila Nova, pela Série B?

Times duelam nesta sexta-feira (24), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo continuar firme no G-4, o Goiás recebe o Vila Nova nesta sexta-feira (24), no Serrinha, a partir das 19h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B, em clássico goiano que promete ser movimentado. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Vila Nova DATA Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 LOCAL Serrinha, Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Assistente do VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Esmeraldino quer manter a vice-liderança / Foto: Rosiron Rodrigues

A partida desta sexta-feira será transmitida pelo SporTV e Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Goiás busca mais uma vitória para manter a sua vice-liderança, além de tentar se aproximar do líder Coritiba.

O Esmeraldino não terá o atacante Nicolas, suspenso. Desta forma, o técnico Marcelo Cabo deve escalar Bruno Mezenga na posição. Por outro lado, Reynaldo e Iago Mendonça retornam após cumprir suspensão.

Já o Vila Nova quer o triunfo no clássico para continuar fora da zona de rebaixamento.

O Tigrão não poderá contar com Bruno Collaço, suspenso, porém terá o retorno de Dudu, que cumpriu suspensão na última rodada.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, Apodi, David Duarte, Matheus Salustiano, Hugo, Caio, Rezendo, Elvis, Dieguinho, Bruno Mezenga e Alef Manga.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy, Moacir, Rafael Donato, Renato Silveira, Willian Formiga, Deivid, Arthur Rezende, Tiago Real, Kelvin, Clayton e Alesson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Goiás Série B 21 de setembro de 2021 Goiás 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Goiás Série B 27 de setembro de 2021 20h (de Brasília) Goiás x Vitória Série B 2 de outubro de 2021 18h30 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Confiança Série B 21 de setembro de 2021 Coritiba 1 x 0 Vila Nova Série B 17 de setembro de 2021

Próximas partidas