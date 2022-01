Onde assistir ao vivo a CSA x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste?

O CSA recebe o Botafogo-PB neste domingo (30), às 16h00 (de Brasília), em duelo válido prla Copa do Nordeste. A transmissão do duelo será feita pelo Nordeste FC e Star+, aplicativos de streaming, e há como acompanhar todos os lances em tempo real pela GOAL, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Botafogo-PB DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

As plataformas de streaming Nordeste FC e Star+ irão transmitir o jogo deste domingo, em Maceió. Pela GOAL, você pode acompanhar todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na primeira rodada do torneio, o CSA acabou derrotado pelo Sousa EC por 1 a 0. No entanto, pelo Alagoano, o clube conseguiu uma goleada por 5 a 0 sobre o Jacyobá e pode chegar com tudo para o próximo duelo.

O Botafogo da Paraíba, da mesma forma, vem de uma vitória apertada contra o Vitória, em duelo válido também pela Copa do Nordeste, nos pênaltis. O alvinegro da estrela vermelha, porém, sofre com alguns casos de Covid no elenco, que desfalcam o clube para o duelo contra o CSA: Everton Heleno, Sávio, Nádson e Leílson estão positivados.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carné; Noberto, Fabrício, Lucão e Ernandes; Yago, Gabriel e Renato Cajá; Dellatorre, Bilú e Marco Túlio.

Provável escalação do Botafogo-PB: Lucas Ferreira; Bruno Ré, Daniel Felipe, Gabriel Yanno e Paulo Victor; Pablo, Esquerdinha e Juninho; Adilson Bahia, Rafael Barros e Roney.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sousa x 1 x 0 CSA Copa do Nordeste 23 de janeiro de 2022 CSA 5 x 0 Jaciobá Campeonato Alagoano 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Botafogo-PB Copa do Nordeste 30 de janeiro de 2022 16h00 (de Brasília) CSA x CRB Campeonato Alagoano 05 de fevereiro de 2022 17h00 (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 3 x 1 Botafogo-PB Brasileirão Série C 06 de novembro de 2021 Vitória 2 x 2 Botafogo-PB (PEN: 5 x 6) Copa do Nordeste 18 de novembro de 2021

Próximas partidas