Onde assistir ao vivo a Ceará x Vitória, pela Copa do Nordeste?

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e se enfrentam pelas quartas de final da neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. O duelo será transmitido na TV aberta pelo SBT (BA), pelo Streaming LiveFc.com, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Vitória DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Rubro-negro vai atrás da vitória contra o (Foto: FStephan Eilet/Cearasc.com)

O duelo será transmitido na TV aberta pelo SBT (BA), pelo Streaming LiveFc.com, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Ceará terminou a primeira fase da competição na vice-liderança do grupo B, com 14 pontos. Logo atrás, veio o Vitória, com a mesma pontuação, porém a equipe acabou ficando em terceiro devido ao critério de desempate. Agora, as equipes entram com força total em campo para buscar uma vaga na semifinal.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius, Rick e Cléber.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Van, João Victor, Maurício Ramos, Carleto, Guilherme Rend, Rodrigo Andrade, Fernando Neto, Vico, Caicedo e Alisson Farias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 CRB Copa do Nordeste 22 de março de 2020 Ceará 1 x 0 Ferroviário 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Campeonato Cearense A definir A definir

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA -PB 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Vitória 1 x 1 de Feira 23 de julho de 2020

Próximas partidas