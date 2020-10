Onde assistir ao vivo a Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Tite e companhia iniciam a trajetória rumo ao mundial de 2022; veja como acompanhar pela TV na internet

A inicia sua trajetória rumo ao mundial 2022 nesta sextafeira (9), contra a , na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo pela primeira rodada das . A partida será transmitida pela Globo na TV aberta, e pelo SporTV, no canal fechado. Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Bolívia DATA Sexta-feira, 9 de outubro de 2020 LOCAL Neo Química Arena (BRA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A partida será transmitida pela Globo na TV aberta, e pelo SporTV no canal fechado. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Seleção Brasileira pode não ter Neymar entre os titulares contra a Bolívia, já que Tite deixou em aberto a escalação do jogador, que possui dores na região lombar. Caso o camisa 10 não fique disponível, Ribeiro deve ser o escolhido pelo treinador. A Amarelinha quer aproveitar que inicia a caminhada em casa para largar com o pé direito na competição.

Já a Bolívia inicia o campeonato com a dura missão de enfrentar a seleção fora de casa, mas conta com jogadores experientes como Marcelo Moreno para tentar surpreender.

Escalação do Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho, Cebolinha, Everton Ribeiro (Neymar) e Firmino.

Escalação do Bolívia: Lampe, Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde, José Sagredo; Bustamante, Erwin Sánchez Jr, Wayar; Jhasmani Campos (Rudy Cardozo), Saucedo e Franz González.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

BRASIL

A Seleção Brasileira é a única equipe da América do Sul que disputou todas as edições da Copa do Mundo. Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para o mundial, o Brasil disputou 110 jogos, com 68 vitórias, 30 empates e 12 derrotas.

Mais um dia de trabalho para a #SeleçãoBrasileira na Granja Comary! A preparação para a estreia nas Eliminatórias continua. ⚽🇧🇷



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/QsJpAxJjGI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 7, 2020

BOLÍVIA

A Bolívia busca a sua quarta classificação à . A seleção Vinho tinto tem 148 partidas disputadas em eliminatórias sul-americanas, com 39 vitórias, 29 empates e 80 derrotas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Amistoso 19 de novembro de 2019 Colômbia 1 x 0 Amistoso 15 de novembro de 2019

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Colômbia Eliminatórias 13 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Colômbia x Eliminatórias 12 de novembro de 2020 A confirmar

BOLÍVIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Amistoso 19 de novembro de 2019 Venezuela 2 x 0 Trinidad e Tobago Amistoso 14 de outubro de 2019

Próximas partidas