Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x RB Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2021?

Campeão com duas rodadas de antecedência, o Atlético-MG recebe o RB Bragantino na tarde deste domingo (5), no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 37ª Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x RB Bragantino DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Savio Pereira (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Mineirão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Bahia de virada e encerrar o jejum de 50 anos sem conquistar o título do Brasileirão, o Atlético-MG volta a campo em clima de festa ao lado de sua torcida.

Para o primeiro confronto no Mineirão após a confirmação do troféu, o técnico Cuca terá os retornos de Diego Costa, Allan e Jair, que cumpriram suspensão na última rodada.

Já o RB Bragantino, vindo de três derrotas e um empate na temporada, entra em campo pressionado pela vitória para seguir no G-6.

Raul e Realpe, lesionados, e Léo Ortiz, suspenso, estão fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa (Nacho Fernández).

Mais artigos abaixo

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Natan, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom Silva, Praxedes e Artur; Cuello, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021 Bahia 2 x 3 Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Atlético-MG Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Athletico-PR Copa do Brasil 12 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 América-MG Brasileirão 27 de novembro de 2021 Juventude 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas