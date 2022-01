Onde assistir ao vivo a Aston Villa x Manchester United, pela Premier League?

O Manchester United visita o Aston Villa na tarde deste sábado (15), em Bormingham, a partir das 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivoda ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Manchester United DATA Sábado, 15 de janeiro de 2021 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela da Premier League, o Aston Villa busca uma vitória para tentar ganhar posições no campeonato.

O time de Steven Gerrard não terá McGinn, suspenso, enquanto Bailey e Nakamba estão lesionados, enquanto Traore e Trezeguet disputama Copa das Nações Africanas com suas seleções. A novidade na equipe deve ser Philippe Coutinho.

Já o Manchester United quer um triunfo para tentar entrar no G-6.

Os Red Devils têm dúvidas quanto às condições físicas de Cristiano Ronaldo, com um problema no quadril. No entanto, Maguire, Sancho, Dalot e Jones retornam. Paul Pogba é o único lesionado.

Outras ausências são Luke Shaw e McTominay, lesionados, enquanto Bailly também serve a sua seleção..

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes; Cristiano Ronaldo e Cavani.

Provável escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Ramsey, Luiz, Sanson; Buendia, Watkins, Coutinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Aston Villa Copa da Inglaterra 10 de janeiro de 2022 Manchester United 0 x 1 Wolverhampton Premier League 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Manchester United Premier League 19 de janeiro de 2022 17h (de Brasília) Manchester United x West Ham Premier League 22 de janeiro de 2022 12h (de Brasília)

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Aston Villa Copa da Inglaterra 10 de janeiro de 2022 Brentford 2 x 1 Aston Villa Premier League 2 de janeiro de 2022

Próximas partidas