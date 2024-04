Onde assistir a Al Ittihad x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Benzema e de Neymar na Supercopa Saudita

Equipes fazem a decisão do torneio nesta quinta-feira; confira os detalhes

Al Ittihad e Al Hilal entram em campo nesta quinta-feira (11), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela decisão da Supercopa Saudita. O jogo acontece no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, e contará com transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Depois de passar pelo Al Wehda nas semifinais ao vencê-los por 2 a 1, o Al Ittihad vai atrás do primeiro troféu sob o comando do argentino Marcelo Gallardo. Mas para isso, o time de Benzema precisa quebrar uma escrita: vencer novamente o Al Hilal. São nove jogos sem vitória (oito derrotas e um empate). O último triunfo aconteceu em abril de 2021.

Já o Al Hilal chega forte para o duelo. Embalado pela incrível sequência de 33 vitórias, o time de Neymar tenta seguir ampliando o recorde e pode coroar essa marca com um título. Nas semis, os comandados do português Jorge Jesus superaram o Al Nassr, ao batê-los por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Yami, Luiz Felipe, Hegazy, Kadesh; Romarinho, Kanté, Al-Shamrani, Jota; Hamdallah, Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Tambakti, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ittihad

Fabinho, Al-Jadani, Sharahili e Bamasud continuam no departamento médico.

Al Hilal

Lesionados, Neymar e Mitrovic seguem indisponíveis. Com dores musculares, a presença de Al-Bulaihi é incerta.

Quando é?