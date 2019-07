Onde assistir a Vasco x Fluminense, pelo Brasileirão

Clássico carioca será disputado em São Januário neste sábado (20), pela 11ª rodada

Ameaçados pela zona de rebaixamento, e entram em campo neste sábado (20), às 11h (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Vasco x Fluminense DATA Sábado, 20 de julho LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Após a polêmica virada do Grêmio por 2 a 1 na última rodada, o Vasco entra em campo visando apenas a vitória em casa, com o apoio de sua torcida, que já comprou mais de 14 mil ingressos para o clássico.

Ocupando a 16ª posição, com nove pontos, a equipe está estacionada e no limite na zona de rebaixamento. A pontuação é a mesma do , décimo sétimo na tabela de classificação do Brasileirão, que abre o Z-4.

Provável escalação:

FLUMINENSE

Sem vencer há sete jogos (quatro empates e três derrotas), o Tricolor entra em campo sem Paulo Henrique Ganso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, recém-contratado, Nenê pode reencontrar o seu ex-clube.

Provável escalação: