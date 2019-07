Vasco se revolta contra VAR após levar virada do Grêmio: "Vai sentir vergonha"

Gol marcado por Yako Pikachu no segundo tempo foi anulado após consulta ao árbitro de vídeo

Em situação incômoda no Brasileirão, o teve grande chance de se afastar da zona de rebaixamento logo no retorno da pausa para a . A equipe carioca vencia o em Alegre neste sábado por 1 a 0, mas levou a virada no segundo tempo. A irritação ficou contra a arbitragem e, em especial, o VAR.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com pênalti convertido por Yago Pikachu e fazia partida superior em relação aos donos da casa. Logo após o intervalo, o ataque da equipe visitante tabelou até invadir a área gremista, e Pikachu ampliou. Com o auxílio do árbitro de vídeo, entretanto, o lance foi anulado por um suposto tapa de Rossi em Matheus Henrique na jogada.

Não adiantou a reclamação vascaína, e o Grêmio aproveitou para acordar: Pepê marcou duas vezes e garantiu a virada tricolor.

Após a partida, a ira carioca prosseguiu. O técnico Vanderlei Luxemburgo não perdoou e cobrou o árbitro Rodolfo Toski Marques na saída do gramado. "Você vai ver em casa depois e você vai sentir vergonha!", disparou.

A reclamação prosseguiu nas redes sociais. Tanto vascaínos como outros torcedores questionaram a presença do VAR, que influenciou diretamente no placar final.

VAR

V- Vasco

A- Assaltado

R- Ridiculamente — Dogão ✠ (@cachorrodovasco) July 13, 2019

Tnc Var — Vasco Serra ✠ (@vascoserrarj) July 13, 2019

Vasco foi roubado na cara dura!! Kkkkkkk esse var veio acabar com o futebol — mister CC2 (@queridomala1) July 13, 2019

TUDO NORMAL POR ENQUANTO NA VOLTA DO BRASILEIRÃO



- O VAR IRRITANDO TODO MUNDO

- O VASCO PERDENDO — Escanteio Curto 🇧🇷 (@ESCANTElOCURTO) July 13, 2019

É muito revoltante. MUITO. Perdemos um brasileiro em 2011 por conta dessa merda de arbitragem. O VAR deveria ser usado corretamente, não pra legalizar o roubo. O Vasco tá sendo assaltado em Porto Alegre. Um absurdo. Vai tomar no cu @CBF_Futebol — Jairo Neto (@JairoRochaNeto) July 13, 2019