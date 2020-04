Onde assistir à reprise de Brasil x Inglaterra na Copa do Mundo de 1970?

Canal tem preenchido parte de sua programação com a campanha da seleção naquele Mundial

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da - desta vez, com o Mundial de 1970, no .

A campanha da seleção brasileira, que culminou com a conquista do tricampeonato, é o destaque dessa semana : nesta quarta-feira (15) o jogo transmitido será a vitória do sobre a por 1 a 0. O duelo poderá ser assistido a partir das 19h (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Brasil 1 x 0 Inglaterra DATA DO JOGO 7 de junho de 1970 DATA DA REPRISE 15 de abril de 2020 LOCAL Estádio Jalisco - Guadalajara, MEX HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão no SporTV, com narração de Luiz Carlos Jr., e comentários de Lédio Carmona, Junior e Paulo César Vasconcellos

COMO FOI O JOGO BRASIL X INGLATERRA EM 1970?



Foto: Getty Images

Um duelo histórico opôs a seleção canarinho e os então atuais campeões mundiais. Um gol de Jairzinho aos 14 minutos do segundo tempo garantiu o triunfo brasileiro.

O jogo também ficou marcado pela "defesa do século" do goleiro Gordon Banks após cabeçada de Pelé.

“Até o último segundo, podia acontecer qualquer coisa”, afirmou Zagallo depois do jogo. “Eu estava nervoso. A Inglaterra jogou muito bem, mas a intensidade converteu-se em desespero no final da partida. Sua tática de mandar bolas altas à pequena área esteve correta, porque os seus avançados são excelentes no jogo pelo alto; em consequência, criaram muitas situações perigosas para o último reduto brasileiro”, concluiu o até então treinador.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Paulo César Caju, Tostão (Roberto), Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Inglaterra: Banks, Cooper, Labone, Moore e Wright, Mullery, Ball, Charlton (Astle), Lee (Bell), Peters e Hurst. Treinador: Alf Ramsey.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Rivelino, Pelé, Jairzinho Primeira fase de grupos Brasil 1 x 0 Inglaterra Jairzinho Primeira fase de grupos Brasil 3 x 2 Romênia Pelé (2), Jairzinho Quartas de final Brasil 4 x 2 Zico, Serginho, Júnior Semifinal 1 x 3 Brasil Rivelino, Jairzinho, Pelé Final Brasil 4 x 1 Pelé, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto

A CAMPANHA DA INGLATERRA