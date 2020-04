Sportv transmite jogos da Copa do Mundo de 1970: veja datas e horários das reprises

Telespectador poderá ver esquadrão de Pelé, Rivellino, Tostão, Jairzinho e companhia entre os dias 14 e 19 de abril.

Com o futebol ainda paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sportv vai transmitir os jogos do na histórica campanha do tricampeonato mundial de 1970 no .

A emissora do Grupo Globo chegou a um acordo com a Fifa pelos direitos televisivos da Copa daquele ano e vai exibir do dia 14 ao 19 de abril os jogos memoráveis daquele que é considerado um dos melhores times da história.

Confira todos os detalhes abaixo!

ONDE ASSISTIR?

As partidas do time canarinho serão exibidas dentro da chamada Faixa Especial da programação do Sportv, que reprisa jogos históricos enquanto a bola não volta a rolar no Brasil. A atração começa diariamente às 19h (horário de Brasília).

Fase Jogo Dia da reprise Horário Primeira fase Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Terça-feira, 14 de abril 19h Primeira fase Brasil 1 x 0 Quarta-feira, 15 de abril 19h Primeira fase Brasil 3 x 2 Romênia Quinta-feira, 16 de abril 19h Quartas de final Brasil 4 x 2 Sexta-feira, 17 de abril 19h Semifinais Brasil 3 x 1 Sábado, 18 de abril 19h Final Brasil 4 x 1 Domingo, 19 de abril 19h

A CAMPANHA DO TRI MUNDIAL

Brasil x Tchecoslováquia

O Brasil iniciou a campanha rumo ao tri mundial em grande estilo, com uma goleada por 4 a 1 sobre a Tchecoslováquia no Estádio Jalisco.

Petras abriu o placar para a seleção europeia, mas Rivelino, Pelé e Jairzinho, duas vezes, garantiram o triunfo brasileiro. O jogo ainda ficaria marcado pelo "gol que Pelé não fez" do meio-campo.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

Data: 3 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Petras, aos 11min, e Rivelino, aos 24min do primeiro tempo. Pelé, aos 14, e Jairzinho, aos 26 e aos 38min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Gerson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Tchecoslováquia: Viktor, Dobias, Migas, Hagara e Horvath, Kuna, Hrdlicka (Kvasnak), Frantisec Vesely (Bohumil Vesely), Petras, Adamec e Jokl. Treinador: Jozef Marko.

Brasil x Inglaterra

Um duelo histórico opôs a seleção canarinho e os então atuais campeões mundiais. Um gol de Jairzinho aos 14 minutos do segundo tempo garantiu o triunfo brasileiro.

O jogo também ficou marcado pela "defesa do século" do goleiro Gordon Banks após cabeçada de Pelé.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 1 x 0 Inglaterra

Data: 7 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Jairzinho, aos 14min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Paulo César Caju, Tostão (Roberto), Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Inglaterra: Banks, Cooper, Labone, Moore e Wright, Mullery, Ball, Charlton (Astle), Lee (Bell), Peters e Hurst. Treinador: Alf Ramsey.

Brasil x Romênia

Em jogo emocionante, a equipe de Zagallo venceu os romenos por 3 a 2 e assegurou a primeira colocação do Grupo 3 do Mundial, com seis pontos (à época vitória valia dois).



Pelé e Jairzinho colocaram o time canarinho em vantagem, mas Dumitrache descontou no primeiro tempo. Já na etapa final, Pelé fez mais um e Dembrovschi anotou para os romenos a seis minutos do fim, mas a reação parou por aí.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 3 x 2 Romênia

Data: 10 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Pelé, aos 19, Jairzinho, aos 22, e Dumitrache, aos 34min do primeiro tempo. Pelé, aos 22, e Dembrovschi, aos 39min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Fontana, Everaldo (Marco Antonio), Clodoaldo (Edu), Paulo César Caju, Tostão, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Romênia: Adamache (Raducanu), Satmareanu, Lupescu, Mocanu e Dinu, Dumitru, Nunweiller, Dembrovschi, Neagu, Dumitrache (Tataru) e Lucescu. Treinador: Angelo Niculescu.

Brasil x Peru

Depois de deixar pelo caminho a nas eliminatórias, os peruanos só perderam um jogo na primeira fase (para a Ocidental) e foram páreo duro para a seleção brasileira nas quartas de final.

Rivelino e Tostão colocaram o time canarinho à frente no placar, enquanto Gallardo fez para o Peru no primeiro tempo. Tostão, de novo, ampliou a vantagem na etapa final, antes de o artilheiro Cubillas colocar a equipe alvirrubra novamente na partida, Jairzinho Furacão, porém, acabaria com as esperanças do rival.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 4 x 2 Peru

Data: 14 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Rivelino, aos 11, Tostão, aos 15, e Gallardo, aos 28min do primeiro tempo. Tostão, aos 7, Cubillas, aos 25, e Jairzinho, aos 30min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio, Clodoaldo, Gérson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho (Roberto) e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Peru: Rubinos, Campos, Fernández, Chumpitaz e Fuentes; Challe, Mifflin, Baylón (Sotil), León (Reyes), Cubillas e Gallardo. Treinador: Didi

Brasil x Uruguai

Vinte anos depois de decidirem o Mundial no Maracanã, os dois arquirrivais sul-americanos voltaram a se encontrar em um duelo de vida ou morte.

Desta vez, felizmente, deu Brasil de virada. Cubilla abriu o placar para os uruguaios, mas Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino colocaram a equipe verde e amarela na grande final.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 3 x 1 Uruguai

Data: 17 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Cubilla, aos 19, e Clodoaldo, aos 44min do primeiro tempo. Jairzinho, aos 31, e Rivelino, aos 44min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Uruguai: Mazurkiewicz, Ubiña, Ancheta, Matosas e Mujica, Montero Castillo, Cortés ,Maneiro (Espárrago); Cubilla, Fontes e Morales. Treinador: Juan Hohberg

Brasil x Itália

Para muitos a maior atuação coletiva de uma equipe de futebol. O time canarinho deslanchou no segundo tempo e garantiu o tri com a histórica goleada por 4 a 1 sobre os italianos, ficando com a taça Jules Rimet.

A reprise no Sportv é uma ótima chance para rever os gols de Pelé, de cabeça, Gerson, de canhota, Jairzinho, após ajeitada do Rei, e Carlos Alberto Torres, num petardo que concluiu uma das jogadas mais incríveis da história das Copas.

