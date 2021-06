Onde assistir a Holanda x Áustria, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), em Amsterdã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de líderes na Eurocopa 2020 : nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), a Holanda recebe a Áustria, pela segunda rodada do Grupo C, na Amsterdam Arena, ambos vencedores na primeira rodada. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Áustria DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdam, HOL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Orel Grinfeld

Assistentes: Roy Hassan e Idan Harkoni

Quarto árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Pawel Gil (POL)

O SporTV, na TV fechada , é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HOLANDA

A seleção holandesa, comandada por Frank de Boer, ainda aparece como uma das favoritas, apesar de não vir fazendo grandes partidas . Na primeira rodada, o time venceu a Ucrânia por 3 a 2.

De Boer deve manter a mesma equipe que bateu a Ucrânia na primeira rodada, com poucas alterações. De Ligt segue se recuperando de lesão, ao passo que Wijndal pode ganhar espaço.

Provável escalação da Holanda: Stekelenburg; Aké, De Vrij e Timber; Dumfries, De Roon, De Jong e Wijndal; Wijnaldum; Weghorst e Depay.

ÁUSTRIA

Enquanto ainda comemora a vitória sobre a Macedônia do Norte, a Áustria vem tendo que lidar com as acusações de racismo sobre Arnautovic, após o atacante comemorar um gol supostamente pronunciando ofensas de cunho racial contra a Albânia.

É improvável, então, que o atacante saia jogando. O mais provável é que o treinador Franco Foda mantenha boa parte da equipe que bateu os macedônios na estreia. Alaba, que atuou no miolo de zaga, pode, porém, ser deslocado para a ala ou até para o meio de campo.

Provável escalação da Áustria: Bachmann; Dragovic, Alaba e Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer e Ulmer; Kalajdzic e Baumgartner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 0 Geórgia Amistoso 6 de junho de 2021 Holanda 3 x 2 Ucrânia Eurocopa 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macedônia do Norte x Holanda Eurocopa 21 de junho de 2021 13h (de Brasília) Noruega x Holanda Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ÁUSTRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 0 x 0 Eslováquia Amistoso 6 de junho de 2021 Áustria 3 x 1 Macedônia do Norte Eurocopa 13 de junho de 2021

Próximas partidas