De Boer acha que Cruyff "se viraria no túmulo" caso assistisse à Holanda atual

Esquema tático utilizado no empate com a Escócia gerou duras críticas ao treinador Frank de Boer

O técnico Frank de Boer está há quase um ano no comando da seleção da Holanda, mas não vem tendo o mesmo sucesso que teve em seus tempos de jogador. E o esquema com uma linha de cinco defensores utilizado contra a Escócia -- algo bem distante do futebol ofensivo que é cultura no país --, também não agradou em nada os torcedores. Ronald de Boer, irmão do treinador, disse que Johan Cruyff se "viraria no túmulo” ao ver a equipe jogando dessa forma, mas também ressaltou que o esquema pode dar certo no atual cenário internacional.

A Holanda empatou por 2 a 2 com a seleção da Escócia, em amistoso de preparação para a Eurocopa 2020, que começa no próximo dia 11. E o resultado veio graças a um gol de Depay, aos 89 minutos de jogo, para evitar a derrota.

Na partida, a seleção holandesa experimentou um esquema com três zagueiros e dois laterais, em um 5-3-2, bem mais defensivo do que a Laranja Mecânica se acostumou ao longo dos anos.

O esquema rendeu grandes críticas a Frank de Boer após a partida, e até o irmão do treinador reconheceu algumas falhas, apesar de também destacar que nem tudo está perdido.

"Johan Cruyff viraria no túmulo. Mas ele também faria isso [se visse os] jogos do Barcelona sob o comando de Ronald Koeman. Embora ainda seja um sistema muito atraente, a questão é como você o monta", disse De Boer ao De Telegraaf, sobre a formação do último jogo - Cruyff é o maior jogador da história da Holanda e um dos principais responsáveis por implementar a cultura ofensiva no futebol do país, assim como no Barcelona.

"Quando você está diante de dois adversários muito bons, é útil colocar mais um homem entre seus dois zagueiros centrais. Assim, terá sempre segurança e também poderá jogar no ataque", explicou.

Depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, a Holanda terá seu primeiro grande torneio com a Euro2020, que começa no próximo dia 11. A estreia da equipe de Frank de Boer acontece no dia 13, contra a Ucrância, às 16h (de Brasília). Além das duas seleções, Áustria e Macedônia do Norte completam o grupo C.