Onde assistir a CSA x Avaí, pelo Brasileirão Série A 2019

; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo dos desesperados, e Avaí entram em campo neste domingo (6), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

JOGO CSA x Avaí DATA Domingo, 6 de outubro LOCAL Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Sem vencer há dois jogos, o CSA entra em campo com duas baixas: Didira, com lesão no tornozelo esquerdo, e Euller, que sentiu a panturrilha esquerda.

Vale lembrar que no meio da semana o clube reclamou do assédio que o seu técnico sofreu pelo Ceará, que busca um novo treinador. No entanto, ele decidiu seguir no CSA.

"O meu contrato [com o CSA] não tinha multa em momento algum, tinha a minha palavra com a diretoria, a palavra da diretoria comigo, e isso pra mim já vale mais que qualquer contrato", disse Argel.

"Claro que, em virtude da proposta do Ceará, a gente acabou antecipando isso. Claro que me dá uma motivação muito maior, porque eu vejo que a diretoria tem confiança no nosso trabalho, vejo que a diretoria cumpriu o que falou pra mim, isso é importante. Da mesma forma também seria muito ruim pra minha carreira sair do CSA nesse momento. Para os jogadores, que valorizaram o meu trabalho, seria uma coisa muito ruim eu sair nesse momento. Eu seria um traidor se eu fizesse isso, principalmente com os jogadores e com a diretoria porque sempre deu a palavra pra mim e cumpriu.", completou.

Escalação do CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez e Apodi; Bustamante e Ricardo Bueno.

AVAÍ

Assim como o CSA, o Avaí não sabe o que é ganhar há duas rodadas. Desta forma, o técnico Alberto Valentim confirmou algumas mudanças na equipe.

Jonny Mosquera entra como titular no lugar de Pedro Castro, lesionado. Outra novidade pode ser o retorno de Vladimir e a saída de Lucas Frigeri.

"Seria até bobagem da minha parte dizer que o Jonny (Mosquera) não vai jogar. Tinha elogiado ele bastante em outras partidas. Vai jogar no lugar do Pedro. Nos dá saída de bola e a marcação forte que ele tem. Os demais vamos ver os 11 que vão começar", disse Valentim.

Provável escalação do Avaí:.Vladimir, Léo, Betão, Ricardo e Igor; Mosquera, Richard Franco, Matheus Barbosa; Caio Paulista, Lourenço e Jonathan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 6 x 2 CSA Brasileirão 26/09/2019 2 x 0 CSA Brasileirão 29/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Brasileirão 09/10/2019 19h15 (de Brasília) x CSA Brasileirão 12/10/2019 17h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 6 x 1 Avaí Brasileirão 27/09/2019 Avaí 0 x 2 Brasileirão 30/09/2019

Próximas partidas