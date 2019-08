Onde assistir a Avaí x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o sem gols no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o visita o Avaí, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (25), às 19h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Veja informações da partida!

JOGO Avaí x Corinthians DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Ressacada - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

O Avaí ocupa a última posição do Brasileirão, com apenas seis pontos e sem ter vencido na competição. Foram seis empates e nove derrotas, resultados que a deixam na lanterna, com seis pontos e precisando de pelo menos três rodadas para deixar a zona de rebaixamento.

Para esta partida, o técnico Alberto Valentim volta a contar com o lateral direito Léo, que cumpriu suspensão na rodada passada. Ele substitui Iury.

CORINTHIANS

Vladimir; Léo, Betão, Kunde (Marquinhos Silva) e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner

Focado no jogo de volta na contra o Fluminense, Carille deverá poupar quase todos os titulares contra o Avaí.

Na sexta posição, com 27 pontos, o Corinthians pode terminar a rodada no G-4.

Provável escalação: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil (Manoel) e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Sornoza, Matheus Jesus e Everaldo; Mauro Boselli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Brasileirão 17 de agosto Corinthians x Fluminense Copa Sul-Americana 22 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Copa Sul-Americana 29 de agosto 21h30 (de Brasília) Corinthians x Brasileirão 1 de setembro 19h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 2 Brasileirão 11 de agosto 1 x 0 Avaí Brasileirão 18 de agosto

Próximas partidas