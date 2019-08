Semifinal da Sul-Americana: confrontos, datas, chave e mais informações

Independiente del Valle (EQU) e Colón (ARG) já estão na semifinal da Sul-Americana. Atlético-MG x La Equidad e Corinthians x Flu seguem na briga

A chega em sua reta final com três brasileiros na briga pela semifinal: , e . Pelo menos um deles estará na semifinal, que já tem dois participantes definidos. O Independiente Del Valle, do , e o , da , já estão classificados. e definem quem enfrentará os equatorianos - o primeiro jogo será nesta quinta-feira. O venceu o Deportivo La Equidad, da , por 2 a 1 na ida e tenta avançar no jogo de volta, em Bogotá, para enfrentar o time argentino.

O Atlético-MG foi algoz do Botafogo nas oitavas de final e venceu a primeira partida contra o La Equidad na busca por uma vaga à semifinal. Já o Fluminense irá medir forças contra o Corinthians em .

Abaixo, a Goal lista os detalhes da próxima fase da competição. Confira!

SEMIFINAL: CHAVEAMENTO

O chaveamento já está definido para a semifinal da Sul-Americana. De um lado, o Colón bateu o e o Zulia para chegar à semifinal. O time aguarda o vencedor do confronto entre Deportivo La Equidad e Atlético-MG para saber quem será o seu rival na semifinal.

Do outro lado, o Independiente Del Valle venceu o Independiente, da Argentina, nas quartas e também já está na semifinal. Antes disso, o time já havia vencido o Caracas, da , nas oitavas. Fluminense e Corinthians decidem o adversário do time equatoriano.

SEMIFINAL: DATAS E MANDOS

A CONMEBOL ainda não divulgou as datas exatas das partidas da semifinal da Copa Sul-Americana. A entidade apenas separou duas semanas para que os clubes entrem em campo. O jogo de ida desta fase será na semana de 18 de setembro. A volta acontecerá uma semana mais tarde, em 25 de setembro.

O mando de campo, por sua vez, já está definido. Quem enfrentar o Independiente Del Valle (Corinthians ou Fluminense) fará a primeira partida em casa. O segundo duelo acontecerá no Equador, no estádio do time local.

A situação é inversa na outra chave. O Colón, da Argentina, fará o primeiro jogo em casa. O segundo será no estádio de Atlético-MG ou Deportivo La Equidad. Em caso de classificação do Galo, o duelo de volta não pode acontecer no Independência. A CONMEBOL exige um estádio com capacidade superior à comportada pelo campo do Horto.

SUL-AMERICANA: ONDE ASSISTIR ÀS SEMIFINAIS?

ATLÉTICO-MG X LA EQUIDAD

Para chegar às quartas de final da Sul-Americana, o Galo venceu os dois jogos contra o . No Engenhão, em jogo marcado por polêmica envolvendo o VAR, o Atlético ganhou por 1 a 0.

Em Minas Gerais, o clube administrou a vantagem e venceu por 2 a 0, com gols de Fábio e Vinicius.

O adversário das quartas de final é o La Equidad, que eliminou o Royal Pari ao vencer as duas partidas pelo mesmo placar, 2 a 1. A primeira partida das quartas aconteceu na terça-feira (20) e o Galo bateu, de virada, o time de Bogotá por 2 a 1 e joga pelo empate na Colômbia.

O gol da virada do @atletico!



Elias vira para o Galo com um chutaço de fora da área e garantiu a vantagem para o jogo da volta na Colômbia.#GaloNoDAZN #SulaNoDAZN pic.twitter.com/v9bTyv2oua — DAZN BRA (@DAZN_BRA) August 21, 2019

ZULIA x COLÓN

Uma das zebras da competição, o Zulia conseguiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana após deixar para trás o tradicional Cristal, do . Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Zulia avançou mesmo perdendo o duelo de volta por 3 a 2, fora de casa. O Colón, por sua vez, eliminou nos pênaltis o Argentinos Juniors.

🇵🇪⚽🇻🇪 Jogão com cinco gols! Para ver e rever, os melhores lances da classificação do @Zulia_FC às quartas de final. @ClubSCristal se despediu da #SulAmericana . pic.twitter.com/As1URpCs5T

As duas partidas entre Zulia e Colón já aconteceram e levaram o Colón adiante. O Zulia venceu a primeira partida, em casa, por 1 a 0, mas foi massacrado na casa do Colón por 4 a 0.

Por isso, a equipe argentina já está na semifinal da competição continental.

INDEPENDIENTE X INDEPENDIENTE DEL VALLE

O conseguiu vaga nas quartas de final, depois de empatar fora e vencer o Caracas, em casa, por 2 a 0. Os finalistas da de 2016 esperam melhor sorte nessa campanha em busca de seu primeiro título continental.

O adversário será o Independiente, da Argentina, que venceu a -EQU em casa (1 a 0) e se garantiu mesmo com uma derrota na volta (3 a 2), graças ao saldo de gols qualificado.

Os dois 'Independientes' já se enfrentaram e a vaga na semifinal ficou garantida para o Del Valle. A partida de ida foi vencida pelos argentinos por 2 a 1. Na volta, no Equador, o Del Valle venceu por 1 a 0 e se garantiu na semifinal por causa do gol marcado fora de casa no duelo de ida.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

O Fluminense foi superior ao Peñarol nas oitavas de final e venceu os duelos de ida e de volta. No , a equipe carioca saiu de campo com o resultado de 2 a 1, graças aos dois gols de Yony González. No Maracanã, Marcos Paulo balançou as redes por duas vezes e decretou a classificação do Flu às quartas da Sul-Americana.

Coube então ao Corinthians, em Montevidéu, voltar a vencer graças a dois gols de Vágner Love para seguir vivo na competição, repetindo o feito do jogo de ida, em São Paulo.

QUEM TEM A VANTAGEM NO MANDO DE CAMPO?

Confira, a seguir, como está a distribuição do mando de campo em cada chave das quartas de final:

La Equidad terá a vantagem de decidir em casa contra o Atlético-MG : a ida foi disputada no Independência, e a volta será no El Campín, em Bogotá;

terá a vantagem de decidir em casa contra o : a ida foi disputada no Independência, e a volta será no El Campín, em Bogotá; O Colón decidiu no Estádio Cementerio de Elefantes a série contra o Zulia : o jogo de ida aconteceu na Venezuela;

decidiu no Estádio Cementerio de Elefantes a série contra o : o jogo de ida aconteceu na Venezuela; O Independiente del Valle decidiu a vaga em casa contra o 'xará' Independiente de Avellaneda: o primeiro jogo aconteceu na Grande Buenos Aires;

decidiu a vaga em casa contra o 'xará' de Avellaneda: o primeiro jogo aconteceu na Grande Buenos Aires; O Fluminense jogará o segundo confronto no Maracanã. A partida de ida será na Arena Corinthians;

QUARTAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA: DATAS

SUL-AMERICANA: ONDE ASSISTIR ÀS QUARTAS DE FINAL?

