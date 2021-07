Charlie Patino: a promessa do Arsenal se tornará o maior prodígio das categorias de base?

O meia de 17 anos pode ter que esperar um pouco por sua chance no time principal dos Gunners, mas há muita empolgação com seu potencial

A longa lista de histórias de sucesso que surgiu da academia Hale End do Arsenal nos últimos anos é algo de que todos os que estão ligados ao clube estão compreensivelmente orgulhosos.

De Cesc Fabregas e Jack Wilshere a Bukayo Saka e Emile Smith Rowe, um grande número de jogadores progrediu na hierarquia no norte de Londres para representar o primeiro time no Emirates Stadium desde a virada do século.

O enorme investimento que foi feito para revolucionar Hale End certamente valeu a pena, com a atual equipe sênior de Mikel Arteta com nove jogadores que em algum momento foram treinados na academia.

Raspando um pouco abaixo da superfície, você encontrará uma série de jovens esperando nos bastidores para seguir seus passos, alguns dos quais como Omari Hutchinson e Jack Henry-Francis já experimentaram a ação do primeiro time durante a pré-temporada deste verão.

Mas se você perguntar por aí sobre quem é o jovem candidato mais empolgante no Arsenal agora, você invariavelmente receberá a mesma resposta: Charlie Patino.

A lesão roubou de forma frustrante ao meio-campista de 17 anos uma chance de impressionar durante a viagem de pré-temporada da primeira equipe à Escócia, mas se ele continuar em sua trajetória atual, não demorará muito para que todos saibam o nome de Patino.

“De todos os anos em que tenho olhado, ele é o melhor garoto que já vi”, disse Brian Stapleton, o olheiro do Arsenal que viu Patino pela primeira vez enquanto ele jogava pelo Luton Town, a Goal em uma entrevista exclusiva.

“Recebi uma dica sobre Charlie de um cara, então fui até lá e não pude acreditar no que estava vendo. Ele tinha 11 anos e acho que jogava entre o Sub-13, e eu fiquei tipo 'uau'.



“Seu primeiro toque foi inacreditável, sua visão, sua consciência do espaço. Ele estava muito acima de sua idade, ele estava em outro planeta para qualquer outra pessoa em campo."

“Na época, fiz uma ligação para o chefe do meu departamento no Arsenal, Sean O'Connor. Ele perguntou o que eu achava e eu disse, ‘bem, não vou voltar mais. Eu não preciso ver mais nada, você precisa contratar esse garoto imediatamente. '

”E o Arsenal fez exatamente isso, afastando o interesse rival de nomes como Manchester City, Chelsea e Tottenham para vencer a corrida pelo Patino em 2015.

Desde então, o meio-campista foi apontado como uma prioridade para o Arsenal, um jogador que há muito tempo é identificado pela comissão técnica da academia como tendo o talento para empurrar para o time titular.



Patino, que acaba de assinar um novo acordo comercial de longo prazo com a Adidas, nasceu em Londres e cresceu morando muito próximo à porta do campo de treinamento do Arsenal, London Colney.

Começou a jogar futebol desde muito jovem, logo ingressou no St Albans, e foi lá que foi localizado por Luton Town.

Uma mudança para os Hatters logo se seguiu, antes que o Arsenal o chamasse quando ele tinha 11 anos, com Steve Morrow - ex-chefe de recrutamento de jovens do Gunners - garantindo o acordo por recomendação de Stapleton e da equipe de recrutamento. “Estava claro que Charlie era um talento especial”, disse Morrow a Goal.



“Estávamos cientes de que havia muito interesse nele, então tínhamos que agir rapidamente para fazer isso.”

O pai de Patino, Jules, é originário da Espanha e o jogo do adolescente é fortemente influenciado por suas raízes espanholas.

A lenda do Barcelona Andreas Iniesta é um de seus ídolos, e a Federação Espanhola de Futebol está de olho em seu desenvolvimento no Arsenal, sabendo que ele se qualifica para representar os vencedores da Copa do Mundo de 2010, bem como a Inglaterra.

O próprio Patino já esteve no radar do Barcelona e admitiu que um dia poderá se interessar por uma transferência para a La Liga.

“Meu pai torce pelo Deportivo La Coruña porque ele cresceu na Espanha”, disse Patino ao Arsenal.com. “Talvez um dia eu possa jogar para eles também!"

“Sempre gostei desse estilo de jogo espanhol."

“Crescendo, adorei Santi Cazorla como jogador. Cesc Fabregas e Mikel Arteta também foram alguns dos meus favoritos. Mas há algo sobre Santi para mim e as qualidades que ele tinha - ele era outra coisa.”

Patino progrediu rapidamente na classificação em Hale End e, depois de estrelar pelos Sub-18, jogou no Sub-23 no final da temporada passada, antes que uma lesão no tendão o afastasse do restante da temporada.



Ele agora está totalmente em forma e deve desempenhar um papel significativo para os Sub-23 nesta temporada, apesar de não fazer 18 anos antes de outubro.

Meio-campista canhoto que gosta de atuar como 8º, Patino teve sua trajetória cuidadosamente traçada pelo Arsenal, e o plano atual é que ele permaneça no clube e avance direto para o time titular, em vez de pedir um empréstimo.

“Sean O'Connor descobriu Jack Wilshere e me disse que Charlie é o melhor jogador que já entrou em Hale End”, diz Stapleton. “O garoto tem muito potencial, mas ainda não chegou lá.

“Existe um caminho que o Arsenal escolheu para ele e ele provavelmente está seguindo o mesmo caminho que Phil Foden no Manchester City.

“Charlie tem uma consciência incrível de onde está e onde os outros jogadores estão em campo. Sua visão é tão boa que ele pode dividir uma defesa com um passe.

“E ele tem esse desejo de fazer bem. Quando ele está naquele campo, ele pode ser um animal, ele é um vencedor.

”O desenvolvimento de Foden no Manchester City tem muitas semelhanças com a forma como Patino está sendo tratado no Arsenal.

O jovem de 17 anos foi regularmente convidado para treinar com a primeira equipe na temporada passada, e um técnico especializado foi contratado para trabalhar com ele para melhorar seu ritmo e explosividade.



O fracasso do Arsenal em garantir o futebol europeu nesta temporada pode significar que Patino terá que esperar um pouco mais por sua estréia na seleção principal, com a temporada 2022-23 sendo marcada como sua campanha de avanço potencial.

Mas, dada a sua rápida ascensão na hierarquia, não seria surpresa para ninguém no clube se o adolescente popular abrisse caminho para o pensamento de Arteta antes do previsto.

E para Stapleton, o homem que desempenhou um papel tão importante ao levá-lo ao Arsenal, ver o meio-campista estrear seria um momento de orgulho.

“Se Charlie continuar indo do jeito que está indo, o mundo será sua ostra”, diz o ex-batedor dos Gunners. “Ele é um ótimo rapaz e nunca se esquece das pessoas que o ajudaram ao longo do caminho.

“Quando os jogadores assinam seu primeiro contrato profissional no Arsenal, eles recebem duas canetas com seus nomes e a data.

“Depois que Charlie assinou, recebi um telefonema dele pedindo que eu fosse até sua casa e, quando cheguei lá, ele me presenteou com uma de suas canetas.

“Apenas pequenas coisas como essa fazem a viagem para cima e para baixo em autoestradas e ficar na chuva vale a pena. Para um batedor, é especial. ”