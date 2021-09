Levi Colwill: o jovem do Chelsea que tenta imitar seu melhor amigo Musiala

O zagueiro de 18 anos, impressionou a todos nas primeiras semanas no Huddersfield Town, na Inglaterra

Há dez anos, em Southampton, duas crianças de oito anos podiam ser encontradas jogando futebol juntas, provavelmente incapazes de imaginar os caminhos que cada uma percorreria no futuro.

Um desses jovens foi Jamal Musiala, o ex-astro da base do Chelsea que quebrou inúmeros recordes tanto no Bayern de Munique quanto na Alemanha nos últimos 18 meses.

O outro foi Levi Colwill, que embora ainda não tenha se destacado no mais alto nível, é considerado um dos jovens talentos defensivos do futebol inglês.

Colwill e Musiala se mudaram juntos de suas casas na costa sul para o Chelsea, e o primeiro está, agora, passando seu primeiro ano jogando no futebol profissional emprestado ao Huddersfield Town.

Ele também impressionou no West Yorkshire, com as atuações na zaga no início da temporada, o que lhe valeu a primeira convocação para a seleção inglesa de sub-21, para os jogos contra Romênia e Kosovo nos próximos dias.

"Sim, ele era definitivamente um dos meus melhores amigos", disse Colwill sobre Musiala, com quem faz aniversário, ao falar com a Goal: "Jogamos pela mesma equipe de domingo (City Central F) e subimos juntos para o nosso teste com o Chelsea. Acabamos fazendo tudo juntos."

“Continuamos em contato agora e ele é um bom companheiro. É incrível ver o que ele conquistou até agora. Me dá arrepios todas as vezes porque já passei por tudo que ele passou, toda aquela agitação."

"Ver o que ele fez agora é inspirador e me mostra o que é possível. Se continuar trabalhando duro, sei que posso alcançar o que ele fez."

Embora Colwill não tenha atingido as mesmas alturas que Musiala ainda, não há dúvida de que o adolescente está à frente da curva quando se trata de seu próprio desenvolvimento.

Poucos jovens de 18 anos são confiáveis para começar regularmente no centro das defesas de um campeonato, mas Colwill não perdeu um minuto dos primeiros cinco jogos dos Terriers.

Não foi apenas na defesa que ele causou impacto, com sua vitória aos 94 minutos sobre o Sheffield United em 21 de agosto, levando os fãs do Huddersfield ao êxtase quando Colwill comemorou seu primeiro gol profissional.

É evidente que a confiança que está sendo demonstrada nele pelo técnico Carlos Corberan - que anteriormente trabalhou com Marcelo Bielsa no Leeds United - bem como ter a chance de treinar com Thomas Tuchel no Chelsea. antes que sua transferência fosse acordada, teve um grande papel importante para começar a campanha.

"Isso (treinar com Tuchel) definitivamente me deu confiança", admite Colwill. "Isso mostrou que o Chelsea confia em mim e estar com a primeira equipe me ajudou antes de vir para Huddersfield."

"Junto com a conclusão do empréstimo no início da janela, isso me ajudou a me acalmar e ficar confortável mais rápido, o que tem mostrado em campo comigo e meus companheiros de equipe confiando tanto uns nos outros."

“Em campo, a forma como jogamos e a intensidade dentro dos gramados são muito diferentes do futebol da base. Levei algumas semanas para me acostumar e ainda estou aprendendo."

“O técnico Carlos Corberan fez uma escolha corajosa porque, como um jovem de 18 anos vindo do Chelsea para o campeonato pelo meio-campo, isso pode ter levado todos a fazerem perguntas, dizendo: Ele só está tendo a chance porque veio de um grande clube?"

"Eu precisava me provar, mas para ele confiar em mim e me trazer, tudo o que posso dizer é obrigado por confiar em mim. Por ter feito tantos jogos até agora no início da temporada, só agradeço novamente. "

Sobre sua vitória, contra o Sheffield, ele acrescenta: "Ter marcado aquele gol foi a melhor sensação que já tive na minha vida. Todos estavam comemorando, sorrindo e sendo tão felizes. Eu fui simplesmente abençoado."

Fãs e companheiros de equipe estão maravilhados com sua forma em campo até agora, com a parceira central de defesa Naby Sarr dizendo em uma coletiva de imprensa recente que "Colwill parece que já joga profissionalmente há 10 anos, e ele tem apenas 18!"

"Ele tem tudo pelo que jogar, será um grande jogador."

Confortável na posse de bola e forte tanto no ataque quanto no ar, Colwill tem tudo para se destacar como um zagueiro moderno, ao mesmo tempo em que conquistou o respeito de seus colegas por seu caráter respeitoso e ritmo de trabalho.

Ele também mostrou algumas habilidades de liderança, e passou a ver alguns torcedores do Chelsea rotulá-lo de "o novo John Terry", embora seja um dos ex-companheiros de equipe de Terry, na Inglaterra, que ele idolatrava durante aqueles dias jogando ao lado de Musiala em Southampton.

“Enquanto eu crescia, sempre foi Steven Gerrard quem eu adorava ver e como ele costumava liderar”, ele revela. "Fiquei impressionado com ele e costumava ter suas fotos no meu quarto."

“Eu sempre costumava copiá-lo antes dos treinos ou até nos jogos. Colocava as mesmas chuteiras que ele. Eu o admirava. Não era um meio-campista central, mas queria sua mentalidade."

Colwill está certamente a caminho de seguir os passos de Gerrard e Terry na representação da seleção inglesa, embora por enquanto ele continue focado em se juntar ao grupo de jovens do Chelsea que impressionaram no Estádio John Smith.

Izzy Brown e Kasey Palmer desempenharam papéis importantes na promoção do Huddersfield à Premier League, em 2017, enquanto Trevoh Chalobah também desfrutou de um empréstimo bem-sucedido com os Terriers em 2019/20.

Agora é a vez de Colwill, e os primeiros sinais são promissores, já que ele pretende se juntar a seu amigo de infância no topo do jogo mundial.

“Se eu continuar trabalhando duro”, ele conclui, “eu sei que posso conseguir o que ele (Musiala) fez.”