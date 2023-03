Olympique de Marselha x Montpellier ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (31), pela 29ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na internet

Olympique de Marselha e Montpellier entram em campo da tarde desta sexta-feira (31), às 16h (de Brasília), no Velódrome, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vice-líder com 59 pontos, o Olympique de Marselha sabe que não pode mais tropeçar se quiser continuar na caça ao líder. Os mandantes possuem baixas para o duelo no Velódrome.

Na 11ª posição da Ligue 1 com 36 pontos, o Montpellier quer engatar a sua terceira vitória consecutiva. O time mandante, entretanto, tem desfalques confirmados por lesões e suspensão.

Prováveis escalações

Olympique: Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Rongier; Clauss, Veretout, Guendouzi, Nuno Tavares; Under, Sanchez, Malinovskyi.

Montpellier: Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla; Savanier, Chotard, Nordin, Khazri, Mavididi; Wahi.

Desfalques

Olympique

Leonardo Balerdi está supenso, enquanto Pedro Ruiz, Amine Harit e Azzedine Ounahi estão no departamento médico, além de Sead Kolasinac ser dúvida devido a problema físico.

Montpellier

Jordan Ferri cumpre suspensão, enquanto Maxime Esteve, Dimitry Bertaud, Enzo Tchato e Leo Leroy estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sexta-feira, 31 de março de 2023