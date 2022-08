Olympique de Marselha x Reims: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Partida acontece neste domingo (7), pela primeira rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Olympique de Marselha e Reims se enfrentam neste domingo (7), no Velódrome, partir das 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Olympique quer começar o campeonato com o pé direito e, para isso, realizou contratações na janela de transferências do verão europeu. Jogadores como Guendouzi, Nuno Tavares e Jonathan Clauss chegaram para fortalecer e deixar o time do Velódrome em condições de lutar pelo título nacional.

Do outro lado, o Reims também foi ao mercado para que sua equipe ganhe um poderio maior e promete dar trabalho ao rival na estreia da Ligue 1 2022/23.

Prováveis escalações

Possível escalação do Olympique: Lopez; Mbemba, Balerdi, Tavares; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Payet; Milik.

Possível escalação do Reims: Pentz; Locko, Abdelhamid, Faes, Foket; Doumbia, Munetsi, Matusiwa, Kebbal; Toure, Balogun.

Desfalques da partida

Olympique:

sem desfalques confirmados.

Reims:

Volland e Golovin: suspensos.

Quando é?

JOGO Olympique de Marselha x Reims DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Velódrome, Marselha - FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 0 x 2 Milan Amistoso 31 de julho de 2022 Betis 1 x 1 Olympique Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brest x Olympique Ligue 1 14 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Olympique x Nantes Ligue 1 20 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Reims

JOGO CAMPEONATO DATA Reims 2 x 2 Sassuolo Amistoso 31 de julho de 2022 Reims 0 x 1 Villarreal Amistoso 24 de julho de 2022

Próximas partidas