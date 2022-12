Olympique de Marselha x Toulouse ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela 16ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Olympique de Marselha recebe o Toulouse tarde desta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Velódrome, pela 16ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na quarta posição do campeonato com 30 pontos, o Olympique de Marselha entra em campo com o apoio de sua torcida para vencer e permanecer na zona de classificação aos torneios europeus. Bailly é a única ausência confirmada na equipe mandante.

Do outro lado, o Toulouse está em 12º lugar com 16 pontos e busca o triunfo para permanecer distante do Z-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável Olympique de Marselha: Lopez; Gigot, Balerdi, Mbemba; Tavares, Veretout, Rongier, Clauss; Guendouzi, Harit; Sanchez.

Escalação do provável Toulouse: Dupe; Keben, Roualt, Nicolaisen, Zanden; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Ratao, Dallinga, Birmancevic.

Desfalques

Olympique de Marselha

Eric Bailly está lesionado.

Toulouse

Mikkel Desler, Kevin Keben e Issiaga Sylla estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Velódrome, Marselha - FRA