Olympique de Marselha x Lyon: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Clássico será neste domingo (6), pela 14ª rodada do italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Olympique de Marselha e Lyon prometem fazer um duelo agistado tarde deste domingo (6), no Velódrome, às 16h45 (de Brasília), pela 14ª rodada da Ligue 1, querendo ampliar a sua distância na tabela. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Eliminado na fase de grupos da Champions League e há quatro jogos sem vencer, o Olympique de Marselha quer o triunfo neste domingo para espantar a má fase que assombra o Velódrome. O time está na quinta posição do campeonato, com 24 pontos.

Já o Lyon busca a vitória para tentar se aproximar do G-4. A equipe ocupa o oitavo lugar, com 20 pontos, e segue sem poder contar com Julian Pollersbeck e Corentin Tolisso, ambos lesionados.

Prováveis escalações

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Veretout, Guendouzi, Tavares; Payet, Under; Sanchez.

Escalação do provável LYON: Lopes; Lukeba, Boateng, Diomande; Gusto, Mendes, Aouar, Caqueret, Tagliafico; Dembele, Lacazette.

Desfalques

Olympique de Marselha

Sem desfalques confirmados.

Lyon

Julian Pollersbeck e Corentin Tolisso continuam fora por lesão.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Velódrome, Marselha - FRA