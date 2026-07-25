O Atlético de Madrid anunciou a contratação oficial de um jogador do Paris Saint-Germain, para reforçar o meio-campo durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter falhado a contratação do português Bernardo Silva.

Silva tinha sido associado a uma ida para o Atlético, mas decidiu rumar ao Real Madrid após o fim da sua passagem pelo Manchester City, o que levou os "Rojiblancos" a procurar outra alternativa com o mesmo perfil.

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O clube madrileno revelou, através do seu site oficial, a contratação do sul-coreano Lee Kang-in, jogador do Paris Saint-Germain, com um contrato que se estende até ao verão de 2031.

A contratação de Kang-in aconteceu a pedido do treinador argentino Diego Simeone, e relatos da imprensa indicam que o negócio custou aos cofres do clube 35 milhões de euros.

O Atlético será o terceiro clube espanhol pelo qual joga o sul-coreano, que já representou o Valencia e o Real Maiorca antes de se transferir para o PSG no verão de 2023.







