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Oficialmente: Atlético de Madrid compensa a contratação de Bernardo Silva com jogador do Paris

B. Silva
K. Lee
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O Atlético decide

O Atlético de Madrid anunciou a contratação oficial de um dos jogadores do Paris Saint-Germain, para reforçar o meio-campo durante o atual período de transferências de verão, depois de ter falhado a contratação do português Bernardo Silva.

Silva chegou a ser associado à mudança para o Atléti, mas decidiu rumar ao Real Madrid após o fim da sua passagem pelo Manchester City, o que levou os "Rojiblancos" a procurar outra alternativa com as mesmas características.

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O clube madrileno revelou, através do seu site oficial, a contratação do sul-coreano Lee Kang-in, jogador do Paris Saint-Germain, com um contrato válido até ao verão de 2031.

A contratação de Kang-in surgiu por vontade do treinador argentino Diego Simeone, com relatos da imprensa a indicarem que o negócio custou 35 milhões de euros aos cofres do clube.

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O Atléti será o terceiro clube espanhol pelo qual o jogador sul-coreano vai atuar, tendo já representado o Valencia e o Real Maiorca antes de se transferir para o PSG no verão de 2023.

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