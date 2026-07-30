O Real Madrid anunciou, na noite desta quinta-feira, a conclusão de uma contratação surpreendente para o ataque, após revelar que chegou a um acordo com o Levante para a contratação do jovem atacante Carlos Espí, dando continuidade às movimentações do clube merengue para reforçar seu elenco na preparação para a nova temporada.

O Real Madrid afirmou em comunicado em seu site oficial: "O Real Madrid e o Levante chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Espí, que ficará ligado ao nosso clube por 5 temporadas, até 30 de junho de 2031".

Espí tem 21 anos e disputou 3 temporadas com o Levante, nas quais participou de 66 partidas e marcou 20 gols. Além disso, na temporada passada, recebeu o prêmio de melhor jogador sub-23 do campeonato.

O atacante espanhol já representou a seleção de seu país nas categorias sub-19 e sub-20.

A contratação de Espí acontece em meio à busca do Real Madrid por soluções ofensivas adicionais, especialmente com o desejo do técnico José Mourinho de contar com uma opção capaz de exercer o papel de centroavante puro, funcionando como uma espécie de "plano B" nos jogos em que as coisas se complicam, à semelhança do papel desempenhado por Joselu na temporada 2023-2024.

Joselu havia brilhado de forma marcante apesar de ter atuado na maior parte da temporada como reserva, marcando 18 gols e dando 3 assistências, tendo sua aparição mais notável na volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa diante do Bayern de Munique, quando marcou dois gols em 9 minutos, levando o Real Madrid à final, antes de contribuir para a conquista do décimo quinto título do clube na competição em sua história.

A contratação de Espí não entra em conflito com os planos de Mourinho em relação ao atacante brasileiro Endrick, que deve permanecer nos cálculos do treinador na próxima temporada, especialmente por sua capacidade de atuar como centroavante puro ou como ponta-direita.

A prioridade de Mourinho no mercado de transferências era reforçar a defesa com a contratação de um zagueiro adicional, além de um meio-campista com capacidade de cobertura de espaço e de criação de jogadas, antes de o Real Madrid oficializar a contratação de Espí, oferecendo uma nova opção ofensiva no elenco do time para a próxima temporada.

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