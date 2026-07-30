O Real Madrid anunciou, na noite desta quinta-feira, a conclusão de uma contratação ofensiva surpreendente, ao revelar que chegou a um acordo com o Levante para a contratação do jovem atacante Carlos Espí, dando continuidade às movimentações do clube merengue para reforçar seu elenco visando a nova temporada.

O Real Madrid afirmou em comunicado oficial: "O Real Madrid e o Levante chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Espí, que ficará vinculado ao nosso clube por cinco temporadas, até 30 de junho de 2031".

Espí tem 21 anos e disputou três temporadas com o Levante, nas quais participou de 66 partidas e marcou 20 gols, além de ter recebido, na temporada passada, o prêmio de melhor jogador sub-23 do campeonato.

O atacante espanhol já representou a seleção de seu país nas categorias sub-19 e sub-20.

A contratação de Espí ocorre em meio à busca do Real Madrid por soluções ofensivas adicionais, especialmente com o desejo do técnico José Mourinho de contar com uma opção capaz de desempenhar o papel de centroavante fixo, servindo como o "plano B" nas partidas em que as coisas se complicam, semelhante ao papel exercido por Joselu na temporada 2023-2024.

Joselu havia brilhado de forma notável, apesar de ter atuado na maior parte da temporada como reserva, marcando 18 gols e dando 3 assistências, tendo sua aparição mais marcante na volta das semifinais da Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique, quando marcou dois gols em 9 minutos, levando o Real Madrid à final, antes de contribuir para a conquista do décimo quinto título do clube na história da competição.

A contratação de Espí não entra em conflito com os planos de Mourinho em relação ao atacante brasileiro Endrick, que deve permanecer nos cálculos do treinador na próxima temporada, especialmente por sua capacidade de atuar como centroavante fixo ou na ponta direita.

A prioridade de Mourinho no mercado de transferências era reforçar a defesa com a contratação de mais um zagueiro, além de um meio-campista com capacidade de infiltração e de criação de jogo, antes de o Real Madrid fechar oficialmente a contratação de Espí, oferecendo uma nova opção ofensiva no elenco da equipe para a próxima temporada.