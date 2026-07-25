O Barcelona surpreendeu os seus adeptos neste sábado ao anunciar a sua segunda contratação para reforçar o plantel da equipa feminina com vista à época de 2026-2027, ao oficializar a chegada da guarda-redes norte-americana Tyler McCamey, de 24 anos, proveniente do Dallas Trinity num negócio a custo zero.
O clube catalão confirmou, em comunicado oficial, que McCamey, que disputou 16 jogos pela sua anterior equipa na época passada, será submetida à cerimónia oficial de assinatura do novo contrato nos próximos dias, na sede do clube, na presença do presidente Joan Laporta e do diretor responsável pelo futebol feminino, Xavier Puig.
Esta contratação surge poucos dias depois de o clube ter anunciado a chegada da guarda-redes neerlandesa Renée van Aasten, no âmbito de um plano abrangente para reforçar a posição de guarda-redes antes do arranque da nova época.
A guarda-redes norte-americana preenche o vazio deixado pela saída de Txell Font, cujo contrato com o Blaugrana terminou e que se transferiu para a equipa feminina do Badalona, ficando o treinador Pere Romeu apoiado por três guarda-redes — Cata Coll, Gemma Font e a recém-chegada Tyler McCamey — para defender a baliza da equipa nas competições nacionais e continentais.
Estas rápidas movimentações no mercado de transferências refletem o empenho da direção do Barcelona em reforçar a profundidade do plantel feminino e em manter o elevado nível competitivo que a equipa tem habituado a apresentar nos últimos anos.