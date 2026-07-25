O Barcelona surpreendeu os seus adeptos neste sábado ao anunciar a sua segunda contratação para reforçar o plantel da equipa feminina com vista à temporada 2026-2027, com a chegada da guarda-redes norte-americana Tyler McCamey, de 24 anos, proveniente do Dallas Trinity a custo zero.

O clube catalão confirmou, em comunicado oficial, que McCamey, que disputou 16 jogos pela sua antiga equipa na temporada passada, será submetida à cerimónia oficial de assinatura do novo contrato nos próximos dias, na sede do clube, na presença do presidente Joan Laporta e do diretor responsável pelo futebol feminino, Xavier Puig.

Esta contratação surge poucos dias após o anúncio da chegada da guarda-redes neerlandesa Renée van Asten, no âmbito de um plano abrangente para reforçar a posição de guarda-redes antes do arranque da nova temporada.

A guarda-redes norte-americana preenche o vazio deixado pela saída de Txell Font, cujo contrato com os blaugranas terminou e que se transferiu para a equipa feminina do Badalona, passando o treinador Pere Romeu a contar com três guarda-redes: Cata Coll, Gemma Font e a recém-chegada Tyler McCamey para defender a baliza da equipa nas competições nacionais e continentais.

Estas movimentações rápidas no mercado de transferências refletem o empenho da direção do Barcelona em reforçar a profundidade do plantel da equipa feminina e em manter o elevado nível competitivo que a equipa tem apresentado nos últimos anos.