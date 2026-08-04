Oficial: Barcelona anuncia empréstimo de Ter Stegen

O Barcelona anunciou a saída do goleiro alemão Marc-André ter Stegen por empréstimo pelo período de uma temporada.

O Barça buscava com força se desfazer de ter Stegen por causa de seu alto salário e da perda de espaço na escalação titular da equipe catalã.

O Barcelona afirmou, em comunicado por meio de seu site oficial: "O clube anuncia que chegou a um acordo com o Ajax referente ao empréstimo de seu goleiro alemão Marc-André ter Stegen até 30 de junho de 2027".

E acrescentou: "O goleiro alemão se prepara para viver sua segunda experiência por empréstimo sob o comando do técnico Michel. E apesar de sua participação ter se limitado a apenas duas partidas durante seu período com o Girona por causa de lesão, a dupla voltará a se reunir em um clube que conquistou quatro taças europeias e 36 títulos do Campeonato, além de diversos outros títulos e conquistas".

E prosseguiu: "Ter Stegen conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona em 2015, além de ter faturado 21 títulos com a camisa da equipe catalã, e ter disputado 423 partidas com o clube, ocupando a décima primeira posição entre os jogadores com mais participações em partidas oficiais pelo Barcelona, e a segunda entre os jogadores estrangeiros em número de participações, atrás apenas de Lionel Messi".

E concluiu: "Ter Stegen espera agora, durante sua experiência com o Ajax, recuperar o nível diferenciado que apresentou em diversas ocasiões durante seu período com o Barcelona".