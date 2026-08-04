Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Oficial: Barcelona anuncia empréstimo de Ter Stegen

Mercado da bola
M. ter Stegen
Barcelona
Ajax
La Liga
Alemanha
Espanha
Países Baixos

Fim da crise

O Barcelona anunciou a saída do goleiro alemão Marc-André ter Stegen por empréstimo pelo período de uma temporada.

O Barça buscava com força se desfazer de ter Stegen por causa de seu alto salário e da perda de espaço na escalação titular da equipe catalã.

O Barcelona afirmou, em comunicado por meio de seu site oficial: "O clube anuncia que chegou a um acordo com o Ajax referente ao empréstimo de seu goleiro alemão Marc-André ter Stegen até 30 de junho de 2027".

E acrescentou: "O goleiro alemão se prepara para viver sua segunda experiência por empréstimo sob o comando do técnico Michel. E apesar de sua participação ter se limitado a apenas duas partidas durante seu período com o Girona por causa de lesão, a dupla voltará a se reunir em um clube que conquistou quatro taças europeias e 36 títulos do Campeonato, além de diversos outros títulos e conquistas".

E prosseguiu: "Ter Stegen conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona em 2015, além de ter faturado 21 títulos com a camisa da equipe catalã, e ter disputado 423 partidas com o clube, ocupando a décima primeira posição entre os jogadores com mais participações em partidas oficiais pelo Barcelona, e a segunda entre os jogadores estrangeiros em número de participações, atrás apenas de Lionel Messi".

Liga da Conferência
Ajax crest
Ajax
AJX
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

E concluiu: "Ter Stegen espera agora, durante sua experiência com o Ajax, recuperar o nível diferenciado que apresentou em diversas ocasiões durante seu período com o Barcelona".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google