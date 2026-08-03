A escassez de oportunidades no time principal do Real Madrid obrigou o jovem talento espanhol César Palacios a buscar um novo destino, e ele desembarcou oficialmente na Premier League pela porta do Fulham.

O Fulham anunciou a contratação do meia-atacante espanhol, vindo do Real Madrid, com um contrato que se estende até junho de 2031, com opção de prorrogação por mais um ano, sem revelar o valor financeiro da negociação. Vale destacar que Palacios vestirá a camisa número 8.

Palacios afirmou, após se juntar ao clube londrino: "Sinto-me muito feliz por estar aqui. Acredito que seja o passo ideal na minha carreira, e o clube demonstrou grande confiança em mim, à qual vou corresponder dentro de campo".

Por sua vez, Tony Khan, vice-presidente do Fulham, saudou a negociação, afirmando que o jogador possui criatividade e dedicação, e que será um reforço importante para a equipe sob o comando do treinador Álvaro Arbeloa. Ele destacou que o clube contratou dois jovens talentos que acredita farão parte do futuro do Fulham, isso após a chegada do jovem atacante do Real Madrid, Gonzalo García, também nesta noite.

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Em um comunicado separado, o Real Madrid anunciou ter chegado a um acordo com o Fulham para a transferência de Palacios, agradecendo ao jogador pelos seis anos que passou no clube desde sua chegada em 2020, vindo do Numancia.

O clube merengue destacou que Palacios conquistou com a equipe de base a tríplice coroa nacional na temporada 2022-2023, ao ser campeão do Campeonato, da Copa do Rei e da Copa dos Campeões, além de ter feito sua estreia com o time principal na última temporada, antes de desejar a ele e à sua família sucesso na nova etapa de sua carreira.

Palacios começou sua trajetória no futebol na academia do Numancia, antes de se transferir para o Real Madrid aos quinze anos de idade, onde passou pelas diversas categorias de base até chegar ao time do Castilla.

Na última temporada, tornou-se um dos principais jogadores do Castilla sob o comando de Álvaro Arbeloa, ao participar de 19 gols em 32 partidas, marcando 15 gols e dando 4 assistências.

Arbeloa concedeu ao jogador a oportunidade de atuar pelo time principal na primeira partida em que comandou o Real Madrid, antes que ele participasse de sete jogos com o time merengue durante a segunda metade da temporada.

Palacios também representou as seleções espanholas de base até a seleção sub-20, e já havia marcado 7 gols em 12 partidas com a seleção sub-19.

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