Oferecido ao Flamengo, Otávio quer trabalhar novamente com Paulo Sousa

Depois de confirmar a contratação de Paulo Sousa e colocar o treinador numa imersão do que é o Flamengo, o time carioca agora trabalha em cima de reforços. Já ficou definido com o comandante que chegarão apenas contratações pontuais, que possam fortalecer o elenco.

Logo que Paulo Sousa foi anunciado como novo técnico do clube, o volante Otávio, que trabalhou com o português no Bordeaux, da França, foi oferecido ao time carioca. O rubro-negro, no entanto, ficou de dar um retorno a partir desta semana.

Aos 27 anos de idade, Otávio tem contrato com o Bordeaux até junho de 2022 e segundo soube a GOAL vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, especialmente para trabalhar com Paulo Sousa.

Em recente entrevista ao SporTV, o volante rasgou elogios ao antigo chefe.

"Ele (Paulo Sousa) é muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evoluí muito".

Otávio tem contrato com o Bordeaux até junho de 2022, mas vê bom bons olhos a troca de ares. Ele chegou ao time francês em 2017 e entende que é um bom momento para buscar novos desafios.