O zagueiro do Leipzig escolhe o Barcelona em detrimento da Premier League

O nome do francês Castello Lukeba, zagueiro do RB Leipzig, volta ao centro dos interesses do Barcelona.

O jornal Sport noticiou que Lukeba estaria disposto a dar seu aval à transferência para o Barcelona, caso o clube catalão se movimente para contratá-lo na próxima janela de transferências de inverno ou no verão de 2027.

O especialista em mercado de transferências Ekrem Konur afirmou que o Barcelona continua observando o zagueiro francês canhoto, que o técnico Hansi Flick possui bons relatórios sobre ele e parece convencido de sua capacidade de se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona. Além disso, Lukeba daria prioridade a qualquer interesse do Barcelona, em detrimento dos clubes da Premier League inglesa, que já se informaram sobre ele durante o verão passado.

A direção esportiva do Barcelona defendia o reforço da defesa durante a última janela de transferências, e Deco chegou a realizar uma reunião com Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, mas Flick, no fim, rejeitou a ideia de contratar um zagueiro canhoto.

Entre os zagueiros oferecidos ao Barcelona estavam Aymeric Laporte, ao lado de Cristian Romero, que acabou se transferindo para o Atlético de Madrid, por causa da imobilidade da posição do Barcelona. O nome de Lukeba foi um dos citados na mesa da diretoria, já que o clube realmente se informou sobre as condições para contratá-lo, sem que as conversas ultrapassassem a fase de consulta.

Aos 23 anos, Lukeba é um dos zagueiros mais destacados com potencial futuro no mercado de transferências, e o Barcelona sabe muito bem que sua contratação seria um negócio importante para o presente e o futuro.

Agora, com a lesão de Christensen, o Barcelona estuda as opções disponíveis, embora a ideia seja não realizar contratações adicionais durante janeiro, a menos que o clube consiga concretizar uma grande venda, diante da dificuldade que a janela de transferências de inverno costuma apresentar.

Ekrem Konur esclarece que o RB Leipzig pode estar disposto a permitir a saída de Lukeba por um valor próximo dos 65 milhões de euros, embora a quantia possa ser menor do que isso, porque o jogador está bastante determinado a encerrar sua etapa no Campeonato Alemão.

Lukeba se destaca por grande força física e velocidade, além de sua boa capacidade de construir o jogo desde trás. O zagueiro subiu pelas categorias de base do Olympique de Lyon, antes de ser contratado pelo RB Leipzig quando tinha apenas 20 anos por 30 milhões de euros, e desde então conseguiu construir uma sólida reputação.

No cenário internacional, Lukeba se tornou jogador titular da seleção da França, mas ficou de fora da primeira lista do técnico Zinedine Zidane por causa de alguns problemas musculares, embora o novo técnico da seleção tenha deixado claro que conta com ele no futuro.

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