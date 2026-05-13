O Willem II dá um grande passo rumo à final dos play-offs

O Willem II conquistou, na noite de quarta-feira, uma excelente vantagem nas semifinais dos playoffs da Keuken Kampioen. Em visita ao Almere City, a equipe de John Stegeman venceu por 0 a 1. O jogo de volta será no sábado, em Tilburg.
O primeiro tempo em Almere foi totalmente fechado. Nenhuma das equipes conseguiu criar chances até os 32 minutos.
Samuel Bamba foi o finalizador de um ataque rápido e colocou o Willem II na frente com frieza. A única reação da equipe da casa foi um cabeceio de Ferdy Druijff, que passou ao lado do gol.
Após o intervalo, o Almere foi lentamente, mas com segurança, ganhando vantagem, já que o Willem II se contentava com a vantagem de 0 a 1. Isso rendeu uma chance enorme para Joey Jacobs, mas ele esqueceu de chutar. No contra-ataque, Siegert Baartmans teve talvez uma chance ainda maior de dobrar a vantagem do time de Tilburg, mas também falhou miseravelmente.
Ainda assim, parecia que o segundo gol do Willem II estava por vir. O árbitro Allard Lindhout marcou pênalti após uma suposta falta de Milan de Haan em Justin Hoogma. Mounir El Allouchi cobrou o pênalti, mas viu seu chute ser defendido com brilhantismo pelo goleiro Tristan Kuijsten.
Assim, o placar permaneceu em apenas 0 a 1 para o Willem II, mas essa vantagem não foi mais ameaçada no restante da partida. O Almere se mostrou impotente no ataque e terá que mudar de estratégia no sábado.