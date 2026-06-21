O vencedor da Arábia Saudita: Não preciso provar nada... e é por isso que fui substituído

Mikel Oyarzabal, estrela da seleção espanhola, foi o destaque da partida contra a Arábia Saudita, na noite de domingo, na Copa do Mundo de 2026.

Oyarzabal conseguiu marcar dois gols na partida, que terminou com a vitória da seleção espanhola por 4 a 0, na segunda rodada da fase de grupos.

Oyarzabal afirmou, em declarações à televisão espanhola, divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo, que o mais importante para ele é mudar a imagem que a seleção espanhola deixou após o empate contra Cabo Verde.

“Estamos felizes por termos revertido a situação e também pelo desempenho que apresentamos em campo. Agora, precisamos seguir em frente”, disse Oyarzabal.

Ele acrescentou: “Estou feliz por ter conseguido ajudar a equipe dessa forma... No último jogo, não estive suficientemente presente, mas tentei ajudar da melhor maneira possível”.

Ele também deixou claro que sempre sentiu apoio, tanto da comissão técnica quanto dos companheiros, enfatizando: “Não preciso provar nada, pois sempre senti carinho e reconhecimento das pessoas cuja opinião me importa, dos meus companheiros e do técnico, e é nisso que me apoio”.

Ao final de sua declaração, ele tranquilizou a todos quanto ao motivo de sua substituição, garantindo que não se tratava de nenhuma lesão.

E concluiu: “Está tudo bem. É natural que o técnico tenha decidido dar minutos de jogo a mais jogadores. Todos serão importantes, e quando chegar a vez de qualquer jogador, ele deve dar 100% de si; e quando for substituído, o jogador que entrar deve fazer o mesmo”.